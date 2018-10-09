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Dünyadan sağlıkta şiddete uygulanan yaptırımlar: Yüksek hapis cezaları
Sağlık personeline saldırılar, bir doktorun öldürülmesi ile bir kez daha gündemde. İşte, sağlık çalışanlarına şiddete verilen cezaların artırılmasının istendiği bir ortamda, New York’taki yüksek hapis cezasından, AB'de yasal düzenlemelerle alınan sert önlemlere uzanan örnekler
Dünyadan sağlıkta şiddete uygulanan yaptırımlar: Yüksek hapis cezaları
09 Ekim 2018 - NTV
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Türkiye’de son 5 yılda 60 bin sağlık çalışanı saldırıya uğradı. 

Geçtiğimiz hafta ise İstanbul Bahçelievler’deki bir hastanede Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı olarak çalışan Dr. Fikret Hacıosman görevi başındayken bir hastası tarafından şakağına sıkılan kurşunla öldürüldü. 

Konunun bir diğer ayağı da, şiddete başvuran kişiye verilen-verilecek cezalar. 

Türk Ceza Kanunu’nun 86/3’üncü maddesine göre, kasten ağır yaralama suçuna 3 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Görevi başındaki doktor, kamu görevlisi pozisyonundaysa uygulanan suçlarda ceza yarı oranında artırılıyor.

Aile Hekimler Birliği, Türk Tabipler Birliği, doktorlar, sağlık örgütleri ve STK’lar, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların daha ağır cezalara çarptırılmasını istiyor. Konuyla ilgili Meclis’e sunulmak için hazırlanan öneri, sağlık çalışanına görevi esnasında ya da görevinden dolayı şiddet uygulayan kişinin 2-4 yıl arasında hapis cezası ile yargılanması ve cezanın ertelenmemesi şeklinde. Bu kişi diğer vatandaşların sağlık hakkını da gasp etmişse cezanın yarı oranda artırılması isteniyor.

Ülkemizdeki hızla artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, dünyada da önemli bir sorun. Vatan gazetesinden Sinem Şahin'in haberine göre, dünyanın diğer ülkelerinde bu soruna karşı alınan önlemler şöyle:

- İngiltere’de geçen ay alınan kararla birlikte, son dönemde artan sağlık personeline yapılan saldırılara verilen 6-12 ay arasındaki cezalar iki katına çıkarıldı. 

- Avustralya’da da 2014 yılında kabul edilen yasa ile, hekimler, hemşireler, eczacılar, fizyoterapistler, psikologlar, diş hekimi gibi tüm sağlık çalışanlarına saldırıya verilen 6 ay hapis cezası iki katına çıkarılmıştı. 

- İspanya’da sağlık görevlilerine ve sağlık alanında görevli öğretmen veakademisyenlere karşı işlenen suçlar resmi otoriteye karşı işlenmiş sayılıyor. Saldırgan, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

- Rusya’da saldırgan, saldırının tahribatına göre, 360 saat kamu hizmeti veya 40 bin ruble (ortalama 3600 TL) para cezasından 4 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabiliyor. 

- New York’ta sağlık personeline saldırı suçu D sınıfı suç kapsamında ve cezası 2 yıldan az olmamak şartıyla 7 yıla kadar çıkabiliyor.

- Kanada’da polis memuruna saldırının cezası 6 aydan 5 yıla kadar hapis veya 5 bin dolar ancak sağlık çalışanlarına saldıranlar için bir ceza söz konusu değil. 

- Almanya, Fransa, İtalya’da polis memurları ve itfaiye görevlileri gibi kamu personellerine karşı işlenen suçlarda sert yaptırımlar uygulanırken sağlık personelleri için henüz yürürlüğe giren bir yasa yok. Her yıl yaklaşık 3 bin şiddet vakasının yaşandığı İtalya’da, sağlık personelinin korunmasına yönelik yasa çıkması için geçtiğimiz aylarda imza kampanyası başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet aile hekimler birligi turk tabipler birligi

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People
8
1) Murat celikten (uzman)
10.10.2018 09:54:46
Gelişmişlik ve toplumun sosyokültürel seviyesi Kanada gibi olsun bende sağlıkta şiddetin cezasız olmasına varım. Lakin bu imkansız.
Toplumu cahil bırakmaya yönelik o kadar yasal ve yasadışı faaliyetler var ki al işte biri cemaatler. Daha doğru dürüst din eğitimimiz bile yok. Herkes şeyh,derviş. gavs peşinde koşuyor. Yetmiyor mezarı başında da zikir çekiliyor. Elalem uzaya gidiyor biz kafa sallıyoruz hala. Kasıtlı olarak geri bırakılıyoruz.
Sussan gönül razı değil konuşsan Silivri cezaevi
Vah benim güzel ülkeme
People
3
2) Halit (Hekim)
10.10.2018 09:07:01
Bizim düğmeler de 6 aydan başlasın.. En azından biz okuyup hayat kurtarıyoruz..
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