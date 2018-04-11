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Dünyanın en acı biberini yedi, beklenmedik bir yan etkiyle hastanelik oldu
Cesur bir adam, dünyadaki en sıcak biberlerden birini yedikten sonra beklenmedik bir yan etkiye maruz kaldı. Dünyanın en acı biberi Carolina Reaper'ı yiyen adam, şiddetli baş ağrısı nedeniyle hastanelik oldu.
Dünyanın en acı biberini yedi, beklenmedik bir yan etkiyle hastanelik oldu
11 Nisan 2018 -
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Katıldığı acı biber yeme yarışmasında dünyanınen acı biberi Carolina Reaper’dan 1 adet yiyen 34 yaşındaki adam, ensesinde ve başında çok şiddetli ağrılar yaşadığı gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. İsmi açıklanmayan adamın hastanede çekilen MR'da, beyin damarlarında geçici olarak daralma saptandığı ve çok sayıda nörolojik semptomlar yaşadığı açıklandı. 

Adam biber yedikten hemen sonra, kuru kuru öksürmeye başladı. Daha sonra başının etrafında hızla yayılan acı verici boyun ağrısı hissetti. Sonraki birkaç gün boyunca, şiddetli baş ağrıları olarak bilinen kısa ama inanılmaz derecede sancılı baş ağrıları yaşayacaktı ama haberi yokru. Durum bir anda o kadar kötüye gitti ki adam soluğu hastanede aldı. 

Neyse ki MR'da anevrizma veya kanama gibi önemli nörolojik sorunları ortaya çıkarmadı. Ancak atardamarlarının bir kısmı, tersine çevrilebilir serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS) olarak adlandırılan bir durum sonucunda önemli ölçüde daraldı.

Kokain ve bazı belirli antidepresan ilaçlarında yan etki olarak görülebilir. Doktorlar RCVS’nin biberle ilişkilendirilmediğini, ancak biberin acısının kan damarlarını daraltmasına sebep olabileceğini belirttiler. Doktorlar, RCVS'nin hiçbir zaman biber yiymeyle ilişkilendirilmediğini, ancak bir biberin dikenliliğini (kapsaisini) açıklayan ana bileşenin kan damarlarıyla etkileştiğini, onları daralttığını ya da dilate ettiğini belirtildi. Acı biberler, kalp krizlerine nadiren neden olmuştur.

RCVS tipik olarak birkaç gün içinde kendi kendine geçebilir. Adama destekleyici ilaçlar verildi ve sonunda baş ağrıları tamamen ortadan kayboldu. 

Tıbbi gariplik bir yana, bu rekor kıran biberler tipik olarak tehlikeli değiller. Tabii çok fazla yemediğiniz sürece. Ancak bazen bazı kişilerde istenmeyen durumlara neden olablir. Bu tarz acı biberleri çok az tüketmeye dikkat edin. 

Anahtar Kelimeler:

aci biber carolina reaper

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
11.04.2018 16:06:46
Bu haberin ana teması; "bütün dünyada kafayı bozan insanlar var halinize şükredin " mi diye düşündüm ama olayın nerede geçtiği yazmadığından şimdi acısıyla meşhur bir ilimiz olacağından endişe duymaya başladım.
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