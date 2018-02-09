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Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumunun direktörlüğüne Türk getirildi
Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumunun direktörlüğüne Türk getirildi
Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumunun direktörlüğüne Türk getirildi
09 Şubat 2018 - İHA
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40 ülkede aktif, dünyanın en büyük sağlık kuruluşlarından ve 1 milyonun üzerinde çocuk doktorunun üyesi olduğu Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu’nda (IPA) Türkiye’yi gururlandıran atama yapıldı. Tüm dünyada hükümetler nezdinde temasları olan Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu’nun Dış İlişkiler ve Projeler Direktörlüğü’ne Kerem Hasanoğlu getirildi. 

IPA Başkanı Errol Alden yaptığı açıklamada, "Dünya çapındaki organizasyonların daha da güçlenmesi için Kerem Bey’e teklif götürdük. Kendisi de bu önemli görevi kabul etti. Bu bizim için heyecan verici bir durum. Kendisinin, tecrübeleriyle kurumuzu daha da güçlü bir noktaya taşıyacağız" dedi.

Alden, "Sayın Hasanoğlu’nun birçok ülkeyle sıcak ilişkileri, yaptığı olağanüstü çalışmalar bu teklifi kendisine götürmemizde etkili oldu. Kendisi Türk hükümeti ile de sıcak ilişkiler kurmamızı ve birçok konuyu görüşmemizi sağladı. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde Türkiye’ye bir ziyaret planlıyoruz" ifadelerini kaydetti. 

Kerem Hasanoğlu ise "Bu teklif beni de gururlandırdı. IPA olarak Afrika’dan Avrupa’ya, Asya’dan Uzak Doğu’ya pek çok yerde çocuklar için çalışmalar yürütüyoruz. Bundan böyle dünya üzerindeki tüm çocuklar, özellikle de savaş mağduru ve mülteci çocuklar için farklı çalışmalar yapacağız. Bir Türk olarak; Türkiye’nin yürüttüğü önemli çalışmaları diğer üyelerimize vurguluyoruz, daha da vurgulayacağız. Örnek çalışmaların yürütülmesi için de temaslara başladık. Uluslararası camiada ülkemizin çabalarını daha güçlü dile getirebileceğiz. Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu olarak çok daha geniş çaplı çalışmalar ve faaliyetler yürütüyoruz. Çünkü her çocuğun yaşam hakkı var, onlar geleceğimiz" dedi.
Hasanoğlu, Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörlüğü görevini yürütüyordu. 
(MK-Y)

Anahtar Kelimeler:

pediatri ipa

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