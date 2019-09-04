Dünyanın en renkli doktoru! Baştan ayağa dövmesi var!

Avustralyalı kadın ortopedist Dr. Sarah Gray'in boynundan ayak parmaklarına kadar dövmesi bulunuyor.

Royal Adelaide Hastanesi'nde asiatn olan Dr. Sarah, kendisini “en renkli” doktor olarak tanımlıyor.

“İşinizde kendinden emin ve yetkinseniz, nasıl göründüğünüzün gerçekten önemi olmamalıdır” diyen Dr. Sarah 16 yaşında ilk dövmesini yaptı ve şimdi The Grim Raptor adlı tam zamanlı bir dövme sanatçısı olan kocası Matt'la bir dövme salonuna sahip.

Korku filmi hayranı olan Dünyanın en dövmeli doktorunun Instagram'da 60 binden fazla takipçisi bulunuyor.