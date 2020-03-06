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Durdurulamıyor, Kamerun'da ilk kez koronavirüs tespit edildi
Kamerun'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiği açıklandı
Durdurulamıyor, Kamerun'da ilk kez koronavirüs tespit edildi
06 Mart 2020 - AA
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DAKAR -Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 24 Şubat'ta başkent Yaounde'ye gelen 58 yaşındaki bir Fransız vatandaşına yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Bu vakanın salgının başlangıcından bu yana ülkede görülen ilk Kovid-19 vakası olduğu aktarılan açıklamada, Fransız vatandaşının Yaounde Merkez Hastanesi'nde karantinaya alındığı kaydedildi.

Afrika kıtasında Kamerun'un yanı sıra Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta Kovid-19 vakaları görüldü.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 yaounde merkezhastanesi kamerun

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