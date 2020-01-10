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DUS ek tercihleri başladı
Adaylar, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemlerini 16 Ocak'a kadar yapabilecek
DUS ek tercihleri başladı
10 Ocak 2020 - AA
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ANKARA- Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUSek tercih işlemleri alınmaya başlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019 DUS ek tercih işlemleri bugünden itibaren 16 Ocak saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Adaylar tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Ek yerleştirme işleminde, 2019-DUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Anahtar Kelimeler:

dus ek tercih osym

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