DUS ek tercihleri başladı

ANKARA- Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ek tercih işlemleri alınmaya başlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019 DUS ek tercih işlemleri bugünden itibaren 16 Ocak saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
Adaylar tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
Ek yerleştirme işleminde, 2019-DUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|06/02-08/02
|5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS