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DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından yapılan Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile ilgili ek yerleştirme sonuçları açıklandı
DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
25 Nisan 2018 -
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2017-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017- DUS) ile ilgili ek yerleştirme tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 25 Nisan 2018 tarihinde saat 15.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Ek Yerleştirme Sonuçları

Anahtar Kelimeler:

dus -dis hekimliginde uzmanlik egitimi giris sinavi osym

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