DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2017-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017- DUS) ile ilgili ek yerleştirme tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 25 Nisan 2018 tarihinde saat 15.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|26/04-29/04
|16. Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi
|KARDİYOLOJİ
|MUĞL
|03/05-06/05
|9. Ulusal Haseki Tıp Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|09/05-13/05
|V. Balkan Ülkeleri Anestezi Günleri
|ANESTEZİY...
|GAZİ
|22/06-24/06
|Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi Sempozyumu
|TIBBİ...
|İZMİ
|16/10-20/10
|27.Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA