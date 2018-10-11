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DUS ve STS cevap kağıtları erişime açıldı
ÖSYM, DUS ve STS cevap kağıtlarını erişime açtı.
DUS ve STS cevap kağıtları erişime açıldı
11 Ekim 2018 -
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2018-DUS ve 2018-STS Diş Hekimliği Cevap Kağıtları, Soruları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

16 Eylül 2018 tarihinde uygulanan 2018-DUS ve 2018-STS Diş Hekimliği adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Ekim 2018 tarihinde saat 11.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılacaktır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

ÖSYM

Anahtar Kelimeler:

dus sts cevap kagitlari erisime acildi

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