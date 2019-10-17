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DUS ve STS Diş Hekimliği sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Diş Hekimliği) sonuçları açıklandı.
DUS ve STS Diş Hekimliği sonuçları açıklandı
17 Ekim 2019 - AA
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 29 Eylül'de yapılan 2019-DUS ve 2019-STS Diş Hekimliği'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Öte yandan adayların cevap kağıtlarının görüntüleri, işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları, adayların inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin internet sitesinde 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra, ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Ayrıca adaylar, soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görüntüleyebilecek. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntüleniyor. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösteriliyor.

Anahtar Kelimeler:

dus sts osym

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