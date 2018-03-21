DUS ve TUS için talepler toplanıyor

İşte YÖK'ten yapılan açıklama



2018 DUS Kontenjanları

26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği"nin 12/1 maddesi gereğince; 2018 Dönemi Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kontenjan talepleri alınacaktır. Tıp-Sağlık Komisyonunca değerlendirilmek üzere ekte yer alan formdaki bilgilerin eksiksiz yanıtlanması ve doldurulan formların en geç 6 Nisan 2018 cuma günü mesai bitimine kadar dus.yokper@yok.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

2018 Sonbahar Dönemi TUS Kontenjanları

26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 12/1 maddesi gereğince; 2018 Sonbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kontenjan talepleri alınacaktır. Tıp-Sağlık Komisyonunca değerlendirilmek üzere ekte yer alan formdaki bilgilerin eksiksiz yanıtlanması ve doldurulan formların en geç 6 Nisan 2018 cuma günü mesai bitimine kadar tus.yokper@yok.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.