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DUS ve TUS için talepler toplanıyor
YÖK DUS ve TUS için talep topluyor
DUS ve TUS için talepler toplanıyor
21 Mart 2018 -
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İşte YÖK'ten yapılan açıklama

2018 DUS Kontenjanları

26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği"nin 12/1 maddesi gereğince; 2018 Dönemi Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kontenjan talepleri alınacaktır. Tıp-Sağlık Komisyonunca değerlendirilmek üzere ekte yer alan formdaki bilgilerin eksiksiz yanıtlanması ve doldurulan formların en geç 6 Nisan 2018 cuma günü mesai bitimine kadar dus.yokper@yok.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

2018 Sonbahar Dönemi TUS Kontenjanları

26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 12/1 maddesi gereğince; 2018 Sonbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kontenjan talepleri alınacaktır. Tıp-Sağlık Komisyonunca değerlendirilmek üzere ekte yer alan formdaki bilgilerin eksiksiz yanıtlanması ve doldurulan formların en geç 6 Nisan 2018 cuma günü mesai bitimine kadar tus.yokper@yok.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler:

tus yok

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