Düşük aşılama oranlarının etkisi! Çocuklar servisleri, yaşlılar yoğun bakım ünitesini doldurdu

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de, farklı varyantlarla etkisi devam eden korona virüs salgınıyla uzun süredir mücadele edildiğini dile getiren Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, çocuklarda ve yaşlılarda Omicron varyantında hızlı bir artışın olduğunu ve bu salgından kurtulmanın tek yolunun aşı olduğunu, herkesi aşı olmaya davet ettiğini vurguladı.

Omicron vakalarında belirgin bir artışın gözlemlendiğini söyleyen Ömür, “Özellikle son 15 gündür vak'aların hızlı bir şekilde artması aklımıza Omicron varyantını getiriyor. Bugün itibariyle Siirt ilinde hakim varyantın Omicron olduğunu söyleyebiliriz. Eskiden pik yaptığı dönemlerde her 100 numuneden 25 ile 30’u pozitif çıkarken maalesef bugün itibariyle bu oran yüzde 50’yi geçmiş durumda. Çocuklarımız risk altında, yaşlılarımız risk altında. Özellikle evdeki anne ve babalar evlatları ve yaşlıları korumak adına mutlaka aşılarını olmaya davet ediyorum” dedi.

“Omicron varyantında çocuklarda belirgin bir artış var”

Ömür, “Bizleri endişelendiren diğer bir konu evlatlarımızın Covid-19 salgın riskiyle karşı karşıya olması. Daha önce görmediğimiz sıklıkta çocuk hasta sayılarında bir artış gözlemlemekteyiz. Özellikle erişkin bireylerde virüsü aldıkları eve geldiklerinde hem yaşlılarda hem de çocuklara temas etmekte yaşlı ve çocuk gurubunda önemli miktarda vak'a sayılarının artmasına neden olduğunu görmekteyiz. Servislerimizde yatan çocuklarımızda belirgin bir artış var. Bu konuda özellikle ebeveynleri uyarıyoruz! Lütfen çocuklarınızın, yaşlılarımızın sağlığını korumak istiyorsak aşılama oranlarımızda istediğimiz seviyeye gelmesi için lütfen kendinizi aşılatın. Çocuklarımız masumlar ve savunmasızlar bunlara lütfen dikkat edelim” diye konuştu.