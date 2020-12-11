Düzce Üniversitesi geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünlerinin preklinik analizlerini sağlıyor

Üniversiteden yapılan açıklamada, çevre ve sağlık alanlarındaki ihtisaslaşma ile alakalı olarak çok sayıda araştırma ve uygulama merkezine sahip olan DÜ'nün, şu ana kadar 70'ten fazla ticari ürünün preklinik analizlerini tamamladığı belirtildi.

DÜ'nün ihtisaslaşma faaliyetleri kapsamında ikili iş birliği anlaşması imzalanan firmaların yanı sıra geniş bir yelpazede analiz hizmeti sunduğu belirtilen açıklamada, bu alanda oldukça yoğun bir analiz talebi almaya devam edildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: