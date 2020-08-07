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Düzce’de ‘Covid-19’ depremi: Bir doktor istifasını verdi diğeri emekliliğini istedi!
Türkiye’de corona virüsü vakaları yeniden artışa geçti, doktor istifaları da peş peşe gelmeye başladı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli 3 enfeksiyon hastalıkları uzmanından birinin istifa, diğerinin de emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi.
Düzce’de ‘Covid-19’ depremi: Bir doktor istifasını verdi diğeri emekliliğini istedi!
07 Ağustos 2020 15:22 - Sözcü
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Türkiye'de normalleşmenin ardından corona virüsü vakaları yeniden binli rakamların üzerine çıktı, ikinci dalga endişesi başladı. Durum böyle olunca virüsle mücadelenin kahramanları olarak gösterilen, hem fiziksel hem de psikolojik olarak ağır bir yük altında olan doktorlar, istifa etmeye başladı.

Batman'da 4 doktorun ardından istifa sesleri bu kez de Düzce'de duyuldu. 3 enfeksiyon hastalıkları uzmanı bulunan Düzce Atatürk Devlet Hastanesi istifa ve emeklilik dilekçeleriyle sarsıldı.

Batman’da doktorlar korona dönemindeki şartlar nedeniyle istifa ediyor

“HAKSIZLIK VE YORGUN DÜŞME” İDDİASI

Hastanede görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Arif Doğan Habiloğlu, yönetime istifa dilekçesi vererek izne ayrıldı. Doktorlardan Erhan Sert ise emekli olmak için dilekçe verdi. İki doktorun da uğradıkları haksızlık ve virüsle mücadelede yorgun düşmeleri nedeniyle görevlerinden ayrılmak istediği ileri sürüldü.

Sözcü'nün telefonla ulaştığı Dr. Arif Doğan Habiloğlu, izinde olduğunu ve konuşmak istemediğini belirtti. Dr. Erhan Sert ise 62 yaşında olduğunu, risk grubunda bulunduğunu, yorgunluk nedeniyle yıprandığını ve bu nedenle emekliliğini istediğini açıkladı.

Hastane Başhekimi Dr. Volkan Temi ise Sözcü'nün telefonlarına yanıt vermedi.

Anahtar Kelimeler:

corona virus doktorlar istifa doktorlar istifa etmeye basladi

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