Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Düzenli gözlük kullanan insanlar Covid-19’ yakalanmada daha az riske sahip olabilir
Çin’de yapılan araştırmaya göre, her gün gözlük takan insanlar Covid-19 enfeksiyonuna karşı daha az duyarlı olabilir.
Düzenli gözlük kullanan insanlar Covid-19’ yakalanmada daha az riske sahip olabilir
17 Eylül 2020 13:43 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Nanchang Üniversitesinden Dr. Yiping Wei ve meslektaşları, gözlüklerin Covid-19 enfeksiyonunu engelleyebileceğini çünkü gözlüğün kişilerin gözleri ile olan temasını önlediğini veya caydırdığını, böylece virüsün göz yoluyla vücuda girmesini önlediğini belirtti. Araştırmacılar, gözlük kullanımının ayrıca solunum damlacıklarının gözlerle temas etme riskini azaltabileceğini söyledi.

Johns Hopkins Center’da kıdemli bir akademisyen olan Dr. Amesh Adalja, araştırmadan yüzde yüz kesin bir sonuç çıkmasa dahi, her türlü göz korumasının enfeksiyon kapma riskini azaltabileceği yönündeki görüşlerin oldukça fazla olduğunu ifade etti. Adalja ayrıca, bu gibi gözlemsel çalışmaların daha fazla yapılması gerektiğinin ve enfeksiyon riski göz önüne alındığında göz korumasının giderek daha fazla önem kazandığının da altını çizdi.

Tıp başkanı Dr. Aaron Glatt, sağlık çalışanlarının ve ziyaretçilerinin, mevcut enfeksiyondan korunmak için mutlaka maske ile birlikte gözlük veya yüz siperi de takması gerektiğini belirtti. Glatt yine de, normal bir gözlüğün medikal gözlük veya siperliğe oranla koruyuculuğu korusunda şüpheleri olduğunu da sözlerine ekledi.

Konu hakkında karşıt görüşler de yok değil. John Hopkins’de enfeksiyon önleme kıdemli direktörü olan Dr. Lisa Maragakis’e göre, kişinin gözlükleri değiştirirken, ayarlarken veya herhangi başka bir işlem esnasında gözlerine daha sık dokunma ve potansiyel olarak onları kirletme riskinin de artmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Glatt ve Maragakis, çalışmanın nispeten küçük bir örneğe dayandığını ve ileride daha fazla katılımcıyla birlikte tekrardan araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor. Sonuç olarak, bu konu hakkında daha çok çalışma yapılması gerekiyor ve tüm çalışmaların birbirini doğrulaması sonucun kesinliği açısından önemli.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 gozlukler enfeksiyon solunum damlaciklari

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.