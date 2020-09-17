Düzenli gözlük kullanan insanlar Covid-19’ yakalanmada daha az riske sahip olabilir

Nanchang Üniversitesinden Dr. Yiping Wei ve meslektaşları, gözlüklerin Covid-19 enfeksiyonunu engelleyebileceğini çünkü gözlüğün kişilerin gözleri ile olan temasını önlediğini veya caydırdığını, böylece virüsün göz yoluyla vücuda girmesini önlediğini belirtti. Araştırmacılar, gözlük kullanımının ayrıca solunum damlacıklarının gözlerle temas etme riskini azaltabileceğini söyledi.

Johns Hopkins Center’da kıdemli bir akademisyen olan Dr. Amesh Adalja, araştırmadan yüzde yüz kesin bir sonuç çıkmasa dahi, her türlü göz korumasının enfeksiyon kapma riskini azaltabileceği yönündeki görüşlerin oldukça fazla olduğunu ifade etti. Adalja ayrıca, bu gibi gözlemsel çalışmaların daha fazla yapılması gerektiğinin ve enfeksiyon riski göz önüne alındığında göz korumasının giderek daha fazla önem kazandığının da altını çizdi.

Tıp başkanı Dr. Aaron Glatt, sağlık çalışanlarının ve ziyaretçilerinin, mevcut enfeksiyondan korunmak için mutlaka maske ile birlikte gözlük veya yüz siperi de takması gerektiğini belirtti. Glatt yine de, normal bir gözlüğün medikal gözlük veya siperliğe oranla koruyuculuğu korusunda şüpheleri olduğunu da sözlerine ekledi.

Konu hakkında karşıt görüşler de yok değil. John Hopkins’de enfeksiyon önleme kıdemli direktörü olan Dr. Lisa Maragakis’e göre, kişinin gözlükleri değiştirirken, ayarlarken veya herhangi başka bir işlem esnasında gözlerine daha sık dokunma ve potansiyel olarak onları kirletme riskinin de artmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Glatt ve Maragakis, çalışmanın nispeten küçük bir örneğe dayandığını ve ileride daha fazla katılımcıyla birlikte tekrardan araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor. Sonuç olarak, bu konu hakkında daha çok çalışma yapılması gerekiyor ve tüm çalışmaların birbirini doğrulaması sonucun kesinliği açısından önemli.