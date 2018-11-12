Düzenli oral kontraseptif kullanımının önemi hekimler tarafından masaya yatırıldı



Bayer Türk Genel Müdürlüğü’nde 5 Kasım Pazartesi akşamı gerçekleşen oturumda konuşma yapan Prof. Dr. Ateş Karateke, planlı gebeliğin kadın fizyolojisine bir müdahale gibi algılandığını, ancak çocuk sahibi olmak isteyen kişilere, kendileri için uygun olan zamanda ve istenilen sayıda çocuk sahibi olabilme hakkını verdiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Karateke konuşmasında planlı gebeliğin toplum genelinde anne – bebek ölüm oranını azaltmaya yardımcı ve sağlıklı nesiller yetişmesinin önünü açan bir yöntem olduğunu vurguladı.

Toplum genelinde doğru bilinen yanlışların, düzenli oral kontraseptif kullanımının önündeki büyük engellerden biri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Fatih Durmuşoğlu, düzenli oral kontraseptif kullanımının istenmeyen gebelikleri önlemesinin yanı sıra düzensiz kanama, pelvik ağrı, premenstrüel şişkinlik gibi etkilerin kontrol altına alınmasına yardımcı olduğunu anlattı. Prof. Dr. Durmuşoğlu, oral kontraseptiflerin akne, polikistik over sendromu ve tüylenme gibi rahatsızlıkların tedavisi için de kullanıldığını, bu ek faydaları elde edebilmek için ise, minimum kullanım süresinin 6 ay olduğunu ifade etti.

Hekimlerin oral kontraseptif kullanımında kişilere danışmanlık vermesinin öneminden bahseden Prof. Dr. Cihat Ünlü, toplum genelinde yaygın olarak bilinen kısırlık, tüylenme, akneye sebep olma, kilo aldırma, kansere yol açma gibi korkuların aksine, oral kontraseptiflerin özellikle bu tip rahatsızlıkların tedavisinde kullanıldığını ifade etti. Prof. Dr. Ünlü, halk arasında yaygın olan bu önyargıların düzeltilmesi için danışmanlık hizmetinin son derece önemli olduğunu belirtti. Başta hekimlerin bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ünlü, bu sayede danışanların da oral kontraseptifler hakkındaki önyargılarının yıkılabileceğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün oral kontraseptiflerin kişinin tercihi ve tahmin edilen kullanım süresine bağlı olarak 1 yıla kadar uzayan sürelerle temin edilmesini önerdiğini ifade eden hekimler, uzun dönemli kullanımı teşvik edecek çözümlerin önemini vurguladı.