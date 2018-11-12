SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Düzenli oral kontraseptif kullanımının önemi hekimler tarafından masaya yatırıldı
Acıbadem Sağlık Grubu Bakırköy Hastanesi’nden Prof. Dr. Cihat Ünlü, Medeniyet Üniversitesi Hastanesi’nden Prof. Dr. Ateş Karateke ve Hisar Intercontinental Hospital’dan Prof. Dr. Fatih Durmuşoğlu, ülkemizde planlı gebeliğin ve düzenli oral kontraseptif kullanımının önemini konuşmak üzere hekimlerle bir araya geldi.
Düzenli oral kontraseptif kullanımının önemi hekimler tarafından masaya yatırıldı
12 Kasım 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Bayer Türk Genel Müdürlüğü’nde 5 Kasım Pazartesi akşamı gerçekleşen oturumda konuşma yapan Prof. Dr. Ateş Karateke, planlı gebeliğin kadın fizyolojisine bir müdahale gibi algılandığını, ancak çocuk sahibi olmak isteyen kişilere, kendileri için uygun olan zamanda ve istenilen sayıda çocuk sahibi olabilme hakkını verdiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Karateke konuşmasında planlı gebeliğin toplum genelinde anne – bebek ölüm oranını azaltmaya yardımcı ve sağlıklı nesiller yetişmesinin önünü açan bir yöntem olduğunu vurguladı.

Toplum genelinde doğru bilinen yanlışların, düzenli oral kontraseptif kullanımının önündeki büyük engellerden biri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Fatih Durmuşoğlu, düzenli oral kontraseptif kullanımının istenmeyen gebelikleri önlemesinin yanı sıra düzensiz kanama, pelvik ağrı, premenstrüel şişkinlik gibi etkilerin kontrol altına alınmasına yardımcı olduğunu anlattı. Prof. Dr. Durmuşoğlu, oral kontraseptiflerin akne, polikistik over sendromu ve tüylenme gibi rahatsızlıkların tedavisi için de kullanıldığını, bu ek faydaları elde edebilmek için ise, minimum kullanım süresinin 6 ay olduğunu ifade etti.

Hekimlerin oral kontraseptif kullanımında kişilere danışmanlık vermesinin öneminden bahseden Prof. Dr. Cihat Ünlü, toplum genelinde yaygın olarak bilinen kısırlık, tüylenme, akneye sebep olma, kilo aldırma, kansere yol açma gibi korkuların aksine, oral kontraseptiflerin özellikle bu tip rahatsızlıkların tedavisinde kullanıldığını ifade etti. Prof. Dr. Ünlü, halk arasında yaygın olan bu önyargıların düzeltilmesi için danışmanlık hizmetinin son derece önemli olduğunu belirtti. Başta hekimlerin bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ünlü, bu sayede danışanların da oral kontraseptifler hakkındaki önyargılarının yıkılabileceğini vurguladı. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün oral kontraseptiflerin kişinin tercihi ve tahmin edilen kullanım süresine bağlı olarak 1 yıla kadar uzayan sürelerle temin edilmesini önerdiğini ifade eden hekimler, uzun dönemli kullanımı teşvik edecek çözümlerin önemini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:

oral kontraseptif prof dr ates karateke prof dr fatih durmusoglu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
SMA hastalığı Sağlık Bakanı Spinal Müsküler Atrofi Fahrettin KocaSağlık bakanlığı Tıp fakültelerisen bul diyabet kolaylassin turk diyabet vakfimalpraktissağlıkta şiddet veli kerimtıbbi cihaz saglik bakanligi saglik  hizmetleri genel mudurluguOBEZİTE MERKEZLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI Prof. Dr. Nazmi NarinEnfeksiyon Hastalıkları Prof. Dr. Mehmet Ceyhanakciğer kanseri Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Prof. Dr. Cevdet Erdöloperasyon sahte raporTürk Radyoloji Derneği Ulusal Radyoloji Kongresitürk diş hekimleri birliği tdb anne sütü bebek beslenmeosteoporoz prof. dr. belgin erhantıbbi malzeme karekod Salih MertanSıcak kemoterapi Doç. Dr. Mustafa DumanİSTAHED Dr. Fikret Hacıosmandiyabet insülinNovo Nordisk stephen hahn aysun hatipogluoral kontraseptif Prof. Dr. Ateş Karateke Prof. Dr. Fatih DurmuşoğluÜROLOJİK Cerrahi prof. dr. saban sarikayaötanazi alzheimerTÜBA ahmet cevat acarakciğer kanseri turk tibbi onkoloji dernegi akciger kanseri raporuanesteziyoloji turk anesteziyoloji ve reanimasyon dernegi prof.dr.omer kurtipek malpraktis saglik uygulama tebligi oc.dr.julide ergilsahte rapor ankara gözaltıdunya zaturre gunu doc. dr. mehmet bayram pnomonicapa tip fakultesi fecrialem sevilen
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.