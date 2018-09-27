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E-reçetede yeni dönem: Kurum hekimlikleri, belediye, huzurevi, medikososyal poliklinikler e-reçete ile işlem yapacak
SGK, 01.10.2018 tarihinden itibaren kurum hekimlikleri, belediye poliklinikleri, huzurevi poliklinikleri ve medikososyal polikliniklerinde de “elektronik imzalı” e-reçeteye geçeceğini duyurdu
E-reçetede yeni dönem: Kurum hekimlikleri, belediye, huzurevi, medikososyal poliklinikler e-reçete ile işlem yapacak
27 Eylül 2018 - Habertürk
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Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK), kurum hekimlikleri, belediye, huzurevi ve medikososyal polikliniklerinde “Elektronik İmzalı” e-reçete uygulamasına geçileceğini duyurdu. Açıklamaya göre, bu sağlık hizmet sunucularında e-reçete altyapı çalışmaları 01.10.2018 tarihine kadar tamamlanmış olacak.

SAHTE REÇETELER ENGELLENDİ

2013 yılından bu yana kullanılan elektronik imzalı e-reçete sistemiyle, sahte reçete suistimali engellendi, kâğıt israfının önüne geçildi. Ayrıca, reçete kaybetme sorunu ortadan kalktığı için kayıt ve takip işlemleri kolaylaştı. Reçetelerin e-imza ile elektronik ortamda yazılması doktorların ve eczacıların iş yükünü azalttı.

E-REÇETE EN ÇOK BOLU'DA, EN AZ MARDİN'DE KULLANILIYOR

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Haziran 2018 dönemine ilişkin verilere göre, iller bazında yüzde 97,5 oranı ile Bolu en çok e-reçete yazılan il sıralamasında ilk sırada. Mardin ise yüzde 66,17’lik oranıyla en az e-reçete kullanılan il.

SAĞLIK BAKANLIĞININ E-REÇETE HEDEFİ YÜZDE 95

E-reçete sistemi, SGK tarafından sahte reçete, gereksiz tetkik ve muayene gibi suistimallerin önüne geçilebilmesi hedefleriyle 1 Temmuz 2012 tarihinde hayata geçirilip, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle de zorunlu hale getirildi. Sağlık Bakanlığı, e-reçete oranını kamu hastanelerinde yüzde 95'in üzerine çıkarmayı hedefliyor.

REÇETELERİN DİJİTALLEŞMESİ ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

E-reçeteye geçişin ciddi oranlarda maliyet tasarrufu sağladığını vurgulayan E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “E-imza her sektörde olduğu gibi, sağlık sektöründe de kağıt, kırtasiye ve zaman tasarrufu sağlıyor. İşlemleri hızlandıran e-imza sayesinde ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor. E-imza hizmetimizle, sağlık sektöründeki işlemlerin hızlandırılmasına katkı sunuyoruz."

Anahtar Kelimeler:

e-recete sgk saglik bakanligi

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