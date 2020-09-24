Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ebe Şehri Kayhan, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesine tayin işlemleri için geldiğinde koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alınan ebe Şehri Kayhan (46), yaşamını yitirdi. Şehri Kayhan'ın cenazesi, memleketi Mersin'e uğurlandı.
Ebe Şehri Kayhan, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
24 Eylül 2020 08:57 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Aile Sağlığı Merkezi'nde ebe olarak görev yapan Şehri Kayhan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tayinini istedi.

4 Eylül'de tayin izni için ilçeye gelen Şehri Kayhan, yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkınca ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kronik astım hastası olan ve tedavisine yoğun bakım servisinde devam edilen Şehri Kayhan, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Şehri Kayhan'ın cenazesi hastanede bulunan sağlık çalışanlarının düzenlediği uğurlama töreninin ardından dualarla defnedilmek üzere memleketi Mersin'e gönderildi. 3 çocuk annesi Kayhan'ın tayin hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

ebe sehri kayhan koronavirus pozitif tayin

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.