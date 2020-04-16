Ebelik Mesleğinde Doktora Eğitiminin Önemi

Ebelik mesleği, Türkiye'de en eski kadın mesleklerinden biridir. Ebelik lisans programlarının 1996 yılında açılması, 2000 yılında yüksek lisans programlarına başlanması ve 2013 yılında da doktora programlarının açılması ile meslekleşme yolunda ilerleme kaydedilmiştir.

Türkiye'de yüksek lisans ve doktora eğitiminin başlangıcının zaman almasına bağlı olarak mesleğin ilerlemesi yavaş bir şekilde devam etmektedir. Ebelik mesleğindeki ilerleyişi hızlandırmak için verilen teorik-pratik eğitimin, kanıta dayalı araştırmalarla desteklenmesi ve bilimsellikle bütünleştirilmesi gerekmektedir.

Doktora programlarının açılması ile doktora eğitimine hak kazanmış ebeler mesleğin gelişimine katkı sağlamaktadır. Profesyonel bir ebe, gebe ve yenidoğanın durumunu değerlendirirken, kendi klinik uzmanlığını kullanarak kanıta dayalı olarak bakım vermelidir.

Kanıta dayalı bakımın en önemli kaynağı, mesleki yönde yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bilimsel bilgidir. Ayrıca, ebelerin ebelik mesleğinin ve eğitiminin gelişimine katkı sağlayacak daha büyük projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde daha fazla yer almaları gerekmektedir.

Bu çalışmalar yenilikleri destekleyici, yol gösterici ve gelişimi sağlayıcı olmaktadır. Bu kapsamda, mesleki anlamda doktora düzeyine ulaşmış ebeler meslek adına yenilik üretecek ve mesleki gelişimi artıracaklardır.

Literatürde, mesleğin profesyonel gücünün artırılmasında ebelikte lisansüstü eğitim programlarının güçlendirilmesi, standartlaştırılması, profesyonel bilgi ve beceri kazandırılması konularına gereksinim duyulduğu vurgulanmaktadır. Bu çalışma doktora düzeyindeki ebelerin ebelik mesleğinin ilerlemesine katkı sağlamakta önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapmak amacı ile ele alınmıştır.

Kaynak: Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2020;5(1):145-9

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