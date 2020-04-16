Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ebelik Mesleğinde Doktora Eğitiminin Önemi
Ebelik Mesleğinde Doktora Eğitiminin Önemi başlıklı makale Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi'nde yayımlandı
Ebelik Mesleğinde Doktora Eğitiminin Önemi
16 Nisan 2020 15:18 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Ebelik mesleği, Türkiye'de en eski kadın mesleklerinden biridir. Ebelik lisans programlarının 1996 yılında açılması, 2000 yılında yüksek lisans programlarına başlanması ve 2013 yılında da doktora programlarının açılması ile meslekleşme yolunda ilerleme kaydedilmiştir.

Türkiye'de yüksek lisans ve doktora eğitiminin başlangıcının zaman almasına bağlı olarak mesleğin ilerlemesi yavaş bir şekilde devam etmektedir. Ebelik mesleğindeki ilerleyişi hızlandırmak için verilen teorik-pratik eğitimin, kanıta dayalı araştırmalarla desteklenmesi ve bilimsellikle bütünleştirilmesi gerekmektedir.

Doktora programlarının açılması ile doktora eğitimine hak kazanmış ebeler mesleğin gelişimine katkı sağlamaktadır. Profesyonel bir ebe, gebe ve yenidoğanın durumunu değerlendirirken, kendi klinik uzmanlığını kullanarak kanıta dayalı olarak bakım vermelidir.

Kanıta dayalı bakımın en önemli kaynağı, mesleki yönde yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bilimsel bilgidir. Ayrıca, ebelerin ebelik mesleğinin ve eğitiminin gelişimine katkı sağlayacak daha büyük projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde daha fazla yer almaları gerekmektedir.

Bu çalışmalar yenilikleri destekleyici, yol gösterici ve gelişimi sağlayıcı olmaktadır. Bu kapsamda, mesleki anlamda doktora düzeyine ulaşmış ebeler meslek adına yenilik üretecek ve mesleki gelişimi artıracaklardır.

Literatürde, mesleğin profesyonel gücünün artırılmasında ebelikte lisansüstü eğitim programlarının güçlendirilmesi, standartlaştırılması, profesyonel bilgi ve beceri kazandırılması konularına gereksinim duyulduğu vurgulanmaktadır. Bu çalışma doktora düzeyindeki ebelerin ebelik mesleğinin ilerlemesine katkı sağlamakta önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapmak amacı ile ele alınmıştır.

Kaynak: Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2020;5(1):145-9

Makalenin tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ

Anahtar Kelimeler:

ebelik doktora programlari

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.