SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ebola salgını bir yıldır durdurulamıyor: Bin 504 kişi yaşamını yitirdi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı bin 504'e yükseldi
Ebola salgını bir yıldır durdurulamıyor: Bin 504 kişi yaşamını yitirdi
04 Temmuz 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında, 2 bin 369 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 2 bin 275'inin Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında bin 504 kişi hayatını kaybederken virüsü taşıyan 655 kişi iyileşti. Ebola merkezlerinde 116 kişinin tedavisi sürüyor.

Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen kanamalı ateş vakalarından da 94 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 149 bin 349 kişi aşılandı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

Anahtar Kelimeler:

ebola kongo demokratik cumhuriyeti

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Gülnur Yılmaz Yükseköğretim Kurulu üniversite doçent geleneksel tıp tamamlayacı tıp Muhammet Güven Dokuz Eylül Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji YÖK üniversite İbn Haldun Üniversitesi kök hücre Rockefeller Üniversitesi Ali Brivanlou ebola Kongo Demokratik Cumhuriyeti emekli doktor hekim pratisyen pediatrist radyolog tütün kullanımı bağımlılıkla mücadele Serkan Topaloğlu göçmen pediatrist doktor hekim vertigo Kulak Burun Boğaz uzmanı İbrahim Engin Çekin AIDS HIV Sağlık Bakanlığı hekim doktor Erbuğ Keskin kök hücre embriyonik dönem Erdal Karaöz Bingöl Devlet Hastanesi Aslı Çetinkaya
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.