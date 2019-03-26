Ebola salgınında 2018'den bugüne 564 kişi hayatını kaybetti



KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde patlak veren ve Ituri eyaletine yayılan salgında, bin 9 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 944'ünün Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında Temmuz 2018'den bugüne kadar toplamda 564 kişi yaşamını yitirirken, 59 kişinin tedavisi sürüyor. Virüsü taşıyan 321 kişi ise tamamen iyileşti.

Öte yandan verilere göre, Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 65 kişi de kanamalı ateşten hayatını kaybetti.

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 91 bin 826 kişiye aşı yapıldı.

Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgına yol açmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'da 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.