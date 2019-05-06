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Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 942 oldu
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 942'ye yükseldi
Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 942 oldu
06 Mayıs 2019 - AA
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KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında, bin 529 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden bin 463'ünün Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında 942 kişi hayatını kaybetti, virüsü taşıyan 422 kişi ise iyileşti. Ebola merkezlerinde 99 kişinin tedavisi sürüyor.

Kongo 9 aydır Ebola ile mücadele ediyor: 865 kişi yaşamını yitirdi 

Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen kanamalı ateş vakalarında da 66 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 110 bin 803 kişiye aşı yapıldı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

 

Ebola salgınından etkilenen 28 sağlık çalışanı hayatını kaybetti 

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

Anahtar Kelimeler:

ebola kongo demokratik cumhuriyeti salgin

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