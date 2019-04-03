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Ebola salgınından etkilenen 28 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınından etkilenen 81 sağlık çalışanından 28'inin yaşamını yitirdiği bildirildi
Ebola salgınından etkilenen 28 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
03 Nisan 2019 - AA
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KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde patlak veren ve Ituri eyaletine yayılan salgında, 81 sağlık çalışanı Ebola virüsü kaptı. Virüs kapan çalışanlardan 28'i yaşamını yitirdi.

Salgında toplam bin 89 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden bin 23'ünün Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Geçen yıl temmuz ayından bu yana Ebola virüsü taşıyan 613 kişi yaşamını yitirdi, 331 kişi ise iyileşti. Halen 79 kişi Ebola merkezlerinde tedavi görüyor.

Ülke tarihinin en kötüsü: Demokratik Kongo'da Ebola salgını 

Diğer yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ebola salgınının yakın zamanda sona ermesinin beklenmediğini duyurdu.

DSÖ'den yapılan açıklamada, salgının en erken 6 ay içinde biteceği belirtildi.

Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgına yol açmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Virüsün Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmasıyla en şiddetli Ebola salgını yaşanmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'da 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.
 

En ölümcül salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 610'a yükseldi 

 

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