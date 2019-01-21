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Ebola tehlikesi durdurulamıyor: Salgında ölenlerin sayısı 370'e çıktı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda, geçen yıl temmuz sonunda başlayan ve kontrol altına alınamayan ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 370'e çıktı
Ebola tehlikesi durdurulamıyor: Salgında ölenlerin sayısı 370'e çıktı
21 Ocak 2019 - AA
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KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde patlak veren ve sonrasında Ituri eyaletine yayılan salgında, kanamalı ateş vakası 685'e yükseldi. Bu kişilerden 636'sının ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında 370 kişi hayatını yitirdi, 191 kişi ebola şüphesiyle gözetim altında tutuluyor. Virüsü taşıyan 245 kişi ise tamamen iyileşti.

Öte yandan veriler, ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 49 vakada daha kanamalı ateşten ölüm bulunduğuna işaret ediyor.

Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında 63 bin 61 kişiye aşı yapıldı.

Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgına yol açtı. 

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde meydana geldiği için hastalığa bu nehrin ismi verildi.

Ebola virüsü Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı ve Gine, Liberya ile Sierra Leone'da 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaştı,  11 binden fazla kişi öldü.
 

Anahtar Kelimeler:

ebola kongo kdc salgin

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