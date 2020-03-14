Ebola'yı keşfeden bilim adamından korkutan koronavirüs yorumu

Ebola'yı keşfeden Belçikalı bilim insanı Peter Piot, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye dahil birçok ülkede yayılmaya başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde görülen ve yüzün üzerinde ülkede rastlanan koronavirüs 5 bine yakın kişinin hayatına mal oldu. London School of Hygiene and Tropical Medicine Direktörü Peter Piot, İngiliz basınına koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sky News'e konuşan Belçikalı bilim insanı koronavirüsün Ebola'dan daha ciddi bir sorun olduğunun altını çizdi.

"EBOLA'DAN ÇOK DAHA KÖTÜ"

Piot, konu ile ilgili gelen soru üzerine "Bugünkü durum, Ebola'dan çok daha kötü. Ebola, bulaşması için çok yakın temas gerektiriyordu. Yani bu kelimenin tam anlamıyla birisiyle konuşarak yakalayabileceğiniz bir şey, bu da diğer virüsler için geçerli değil" ifadelerini kullandı.

EBOLA VİRÜSÜNÜ KEŞFETMİŞTİ

AIDS ile mücadele çalışmalarında aktif rol alan Piot, Ebola'yı ilk keşfeden bilim insanı olarak adını duyurmuştu.

KORONAVİRÜS 5 BİNE YAKIN CAN ALDI

Vuhan'dan yayılan ve tüm dünyanın bir numaralı güvenlik sorunu haline gelen koronavirüs, 5 bine yakın insanın canına mal oldu. Yaklaşık 200 bin kişiye bulaşan virüs, 130 bin insanın üzerindeki etkisini devam ettirirken 70 bin insan virüsü yenmeyi başardı.