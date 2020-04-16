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Ebru hemşire kapıdan gördüğü oğluna dokunamadan hasret gideriyor
Isparta Şehir Hastanesi'de yeni tip koronavirüs servisinde görevli hemşire Ebru Çelik, 25 gündür dokunamadığı oğluna özlemini sadece kapıdan görerek gidermeye çalışıyor.
Ebru hemşire kapıdan gördüğü oğluna dokunamadan hasret gideriyor
16 Nisan 2020 09:36 - AA
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Isparta Şehir Hastanesi'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) servisinde görevli hemşire Ebru Çelik, 25 gündür dokunamadığı oğluna özlemini sadece kapıdan görerek gidermeye çalışıyor.

Şehir Hastanesi'nde diğer sağlık emekçileri gibi fedakarca çalışmaya devam eden Çelik, ailesine koronavirüs bulaştırma riskine karşı evine gitmeyerek Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalıyor.

Çelik, iş çıkışı yurda gitmeden önce evinin kapısında 6 yaşındaki oğlu Ali Havza'ya sarılamadan hasret gideriyor.

Hastanenin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta ise "O bir hemşire, o bir anne, hastanemiz Kovid-19 hemşirelerinden Ebru Çelik, riskli olduğu için uzun zamandır göremediği oğlu Ali Havza'yı evinin kapısından gördü. Dokunamadan, sarılamadan geri döndü." ifadeleri kullanıldı.

Hastanenin Başhekimi Feridun Ruşen Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların kendilerinin, sevdiklerinin ve sağlık çalışanlarının sağlığı içinde evde kalmaları gerektiğinin altını çizdi. Sağlık çalışanları olarak bu mücadeleyi en iyi şekilde sürdürdüklerini belirten Keskin, "Ebru hemşirelerin evlatlarına, evlerine, sevdiklerine kavuşabilmeleri, doya doya hasret giderebilmeleri için kurallara dikkat etmeliyiz." dedi.

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