Eczacı kalfası, reçetesiz hap satarken yakalandı

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki eczanede kalfa olarak çalışan C.Y.'nin yeşil reçete ile verilmesi gereken ilaçları para karşılığında sattığını belirledi. Harekete geçen ekipler, C.Y.'yi takibe aldı. Polis ekiplerince yapılan takibin sonucu yakalanan C.Y.'nin üzerinde ve aracındaki aramada 3 bin 80 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan C.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|25/09-27/09
|4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi
|ÇOCUK...
|ANKA
|27/09-28/09
|1. Marmara Radyasyon Onkolojisi Günleri
|RADYOLOJİ
|İSTA
|24/09-28/09
|28. Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA
|27/09-28/09
|TUSYAD 9. Bahar Toplantısı
|DİĞER
|İSTA
|26/09-29/09
|6. KBB de Dört Mevsim Kongresi
|KULAK-BUR...
|NEVŞ
|26/09-29/09
|Uluslar arası Anne ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi
|KADIN...
|İZMİ
|02/10-05/10
|1. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|ANKA