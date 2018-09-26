Eczacılar Günü Ankara’da ödül resepsiyonu ile kutlandı

Türk Eczacıları Birliği’nin Ankara JW Marioott otelde düzenlediği resepsiyon, İstiklal Marşı ve saygı duruşu sonrası TEB başkanı Erdoğan Çolak’ın konuşması ile başladı. Eczacılık Akademisi Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz, CHP Ankara Milletvekili Eczacı Gamze Taşçıel yaptıkları konuşmalarda katılımcıların eczacılar gününü kutladı.

Törende bilim ödülleri Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Ana Bilim Dalında görevli Prof. Dr. Esra Akkol ile Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Erem Bilensoy’a verildi

Teşvik ödülleri Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Ana Bilim Dalından Doç. Dr. İsmail Öçsoy’a , Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalından Sibel İlbasmış Tamer’e, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Didem Şöhretoğlu’na verildi.

Gece onur ödülünün sahibi dünyanın sayılı genetik uzmanlarından Prof. Dr. Mehmet Öztürk’e takdim edildi.

Akademi ödülleri ise Marmara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Eczacılık fakültelerine gitti. Ödülleri almak üzere fakülte dekanları resepsiyonda yerlerini aldı.

Bilim, hizmet ve teşvik ödülleri sahiplerini bulduktan sonra resepsiyon yemeğinde “Değer Katan Eczacı Ödülü” ve “Yaşam Boyu Onur Ödülü” sahiplerini buldu.