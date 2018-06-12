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Eczacılara 3 boyutlu simülasyon eczanesi ile interaktif eğitim
Medipol Üniversitesi sanal gerçeklik teknolojisi kullanarak hazırlanan FARMAVR teknolojisini öğrencilerin hizmetine sundu. Türkiye’de bir ilk olan uygulama ile öğrenciler sanal gerçeklik teknolojisi ile oluşturulan 3 boyutlu simülasyon eczanesinde eczane deneyimini interaktif bir şekilde yaşıyor
Eczacılara 3 boyutlu simülasyon eczanesi ile interaktif eğitim
12 Haziran 2018 - DHA
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İSTANBUL-Sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak hazırlanan FARMAVR, Türkiye’de ilk defa İMÜ Eczacılık Fakültesi'nde hayata geçti. Klinik eczacılık eğitimi, gelecekte meslekte tutunabilme noktasında önemli bir referans haline geldi. İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi de bu doğrultuda yenilikçi eğitim anlayışıyla ezber bozuyor. Öğrenciler, sanal gerçeklik teknolojisi ile oluşturulan 3 boyutlu simülasyon eczanesinde gerçek eczane deneyimini interaktif bir şekilde yaşıyor.

İLAÇ DANIŞMANLIĞINI PRATİĞE UYARLIYOR

Eczacılık eğitiminde ilk olan bu uygulamayla eczaneye gelen tüm hastalara ve özellikle KOAH, astım, diyabet, tansiyon gibi kronik hastalığı olanlara yönelik ilaç danışmanlığını pratiğe uyarlama fırsatı da sağlıyor. Hasta karşılama, reçete okuma, ilaç sunumu ve hasta bilgilendirme gibi eczanede yapılan uygulamaları öğrencilere gerçekçi bir şekilde gösterilerek öğretiliyor.

ENDÜSTRİ-ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİ

Öte yandan sektöre yeni bir bakış açısı ve derinlik kazandırmayı amaçlayan İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi eğitim çözüm ortağı olarak özellikle yüksek lisans ve doktora programlarıyla da gerek eczacılara gerekse de öğrenim süreçlerini devam ettiren eczacı adaylarına bütünleştirilmiş programlarla yeni kapılar açmayı hedefliyor. Eczacılık Fakültesi'nin öğretim kadrosu endüstri-üniversite iş birliği projelerinin yanı sıra uluslararası akademik camia ile beraber yürüttükleri projelerle de kendilerini yenileyip eczacı adaylarına daha iyi eğitim veriyor.

Anahtar Kelimeler:

eczacilik fakultesi farmavr

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