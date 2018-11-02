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Eczacılık Kongresi sağlık iletişimine mercek tutuyor
Türk Eczacıları Birliğince (TEB) düzenlenen "14. Türkiye Eczacılık Kongresi" kapsamındaki çalıştayla sağlık iletişiminde doğru algı yaratılması ve buna göre tutum geliştirilmesi için görüşlerin yer aldığı rapor hazırlanacak
Eczacılık Kongresi sağlık iletişimine mercek tutuyor
02 Kasım 2018 - AA
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"Meslektaşlarımıza, hastalarımıza, topluma sözümüz var" temalı 14. Türkiye Eczacılık Kongresi'nin ikinci gününde, "Sağlık İletişimi Çalıştayı" düzenlendi.

Türk Dişhekimleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği'nden temsilciler, çeşitli üniversitelerden akademisyenler, öğrenciler, gazeteciler ve avukatların yer aldığı çalıştayda üç ayrı masada oturum yapıldı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra İlkay İşler ve TEB İletişim Uzmanı Erdal Kart'ın moderatörlüğündeki çalıştayda, "Sağlık çalışanları ve hastalar arasındaki iletişim", "Medikal etik-algı-yanlış bilinç" ve "Kamusal ortak bir 'iyi' için çalışmak" başlıklı oturumlarda, sağlık iletişiminin sağlık çalışanları için önemi, medikal etiğin içeriği, yasal düzenleme ve mevzuatların yapım sürecinde sağlık çalışanlarının katılımı gibi farklı başlıklar ele alındı.

Çalıştayın tamamlanmasının ardından, sağlık iletişiminde doğru algı yaratılması ve buna göre tutum geliştirilmesi için görüşlerin yer aldığı rapor yayımlanacak.

Anahtar Kelimeler:

saglik iletisimi

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