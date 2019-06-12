Eczacılık öğrencisi kansere yenik düştü

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde öğrenim görürken yaklaşık 1,5 yıl önce kansere yakalanan Hasan Efe Aktaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cenazesi Yukarı Zaferiye Camii'ne getirilen Aktaş'ın tabutunun üzerine okulda giydiği beyaz önlüğü konuldu. Hasan Efe Aktaş'ın cenazesine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları da katıldı. Aktaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
|İlan Tarihi
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|Tarih
|Etkinlik
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|Yer
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|37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi
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|11. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu (UVHS)
|ENFEKSİYO...
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