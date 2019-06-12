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Eczacılık öğrencisi kansere yenik düştü
Edirne'nin Keşan ilçesinde yaklaşık 1,5 yıldır kanser tedavisi gören Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Hasan Efe Aktaş (22) yaşamını yitirdi. Aktaş'ın cenazesinde tabutunun üzerine okulda giydiği beyaz önlüğü konuldu.
Eczacılık öğrencisi kansere yenik düştü
12 Haziran 2019 - DHA
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Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde öğrenim görürken yaklaşık 1,5 yıl önce kansere yakalanan Hasan Efe Aktaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cenazesi Yukarı Zaferiye Camii'ne getirilen Aktaş'ın tabutunun üzerine okulda giydiği beyaz önlüğü konuldu. Hasan Efe Aktaş'ın cenazesine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları da katıldı. Aktaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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