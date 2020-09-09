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Eczacılık Teknolojisi bölümü için verilen 'Kimya' şartlı ilan tepki topladı
Samsun Eczacı Odasından yapılan açıklamada, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından Eczacılık teknolojisi bölümü için yayınlanan ilanın 'kişiye özel' olduğu iddia edildi.
Eczacılık Teknolojisi bölümü için verilen 'Kimya' şartlı ilan tepki topladı
09 Eylül 2020 15:31 - MEDİMAGAZİN
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin 08.09.2020 Tarihli ve 31238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanı, tepki çekmeye devam ediyor. İlgili ilanda Eczacılık Teknolojisi/ Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı’nda doçentlik için istenen şartlarda “Kimya Bilim Alanında Doçentliğini almış olmak” ibaresi yer almaktadır.

'Biz Uyarmaktan Usandık Onlar Kişiye Özel İlan Açmaktan Usanmadılar'

Tartışmalı ilana tepki gösteren kurumlardan biri de Samsun Eczacı Odası oldu. İlanı kınayan bir açıklama yapan Samsun Eczacı Odası 'Kimya' şartlı ilanla ilgili şu açıklamayı yaptı:

''Farmasötik teknoloji, eczacılık meslek biliminin temel derslerinden birisidir. Kimya ile farmasötik teknoloji birbirinden apayrı iki alandır. Dolayısıyla aranan kişi lisansını eczacılık fakültesinde tamamlamış; ilaç, eczacılık ve farmasötik teknoloji alanlarında çalışmalar yapmış birisi olmalıdır. Aksi kişiye özel ilan açmaktan başka bir şey değildir. Bu ilanın bilime, liyakate ve vicdana sığan bir yanı yoktur.

Başta Eczacılık Fakültesi Dekanlar Konseyi olmak üzere eczacılık fakültelerimizde görev yapan eczacılık lisans çıkışlı akademisyenlerimizi, tüm eczacılarımızı konuya tepki göstermeye; YÖK’ü ise gerekeni yapmaya davet ediyoruz.''

Anahtar Kelimeler:

agri ibrahim cecen universitesi kisiye ozel ilan eczacilik kimya

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