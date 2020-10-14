Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular alınacak

DUYURU
(14 Ekim 2020)
2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık Başvurularının Alınması
2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) ve 2020-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Eczacılık), 29 Kasım 2020 tarihinde uygulanacaktır.
Sınavlara başvurular, 14-20 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.
Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir. Sınavlara başvuracak adayların ilgili Kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) Başvuru Kılavuzu
2020-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Eczacılık) Başvuru Kılavuzu