Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular alınacak

DUYURU

(14 Ekim 2020)

2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık Başvurularının Alınması

2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) ve 2020-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Eczacılık), 29 Kasım 2020 tarihinde uygulanacaktır.



Sınavlara başvurular, 14-20 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.



Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir. Sınavlara başvuracak adayların ilgili Kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI



2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) Başvuru Kılavuzu

2020-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Eczacılık) Başvuru Kılavuzu