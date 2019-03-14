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Eczacının eşi doktoru darbetti: 'Arbede esnasında camlar kırıldı'
Kırıkkale'de dün görev yaptığı özel hastanede, eczacının kocası tarafından darbedildiği öne sürülen doktor, yaşadıklarını anlattı.
Eczacının eşi doktoru darbetti: 'Arbede esnasında camlar kırıldı'
14 Mart 2019 - AA
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Op. Dr. Mehmet Öncel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir hastasının ilaçlarının eczaneden eksik verildiğini beyan etmesi üzerine eczaneyi aradığını söyledi.

İlaçların 3 kutu yazıldığını ve niye eksik verildiğini sorduğunu belirten Öncel, şöyle konuştu:

"Şahıs biraz ters konuştu. Biz de telefonu kapattık. Öğleden sonra eczacının eşi olduğunu söyleyen bir kişi, poliklinikte direkt bizi darbetti. Arbede esnasında camlar kırıldı. Sekreterim travma yaşadı. Olay bundan ibaret. Hukuki süreci başlattık. Bundan sonrasını hukuki süreci takip edeceğiz. Kırılan camlardan dolayı ellerimde ve kollarımda çizikler oluştu. Sol omzumda da bir hareket kısıtlılığı ve hassasiyeti var. Üzücü bir olay. 25 yıla yakın devlet hastanelerinde çalıştım. Toplam 35 yıllık meslek hayatım var. İlk defa başıma gelen bir olay. Maalesef çok üzücü. Ama son yıllarda sağlıkta şiddet gündemde. Çok üzücü bir durum." 

Dün, Kırıkkale'de özel bir hastanede görev yapan Op. Dr. Mehmet Öncel, kadın eczacının eşi V.K. tarafından poliklinikte darbedildiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli V.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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