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Eczane çalışanına saldırı görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı
Türk Eczacıları Birliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir eczane çalışanının sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldığını ifade etti.
Eczane çalışanına saldırı görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı
25 Ağustos 2020 12:16 - İHA
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Türk Eczacıları Birliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir eczane çalışanının sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldığını ifade etti.Türk Eczacılar Birliği Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pandemi mücadelesinde eczanelerimizdeki en yakın çalışma arkadaşlarımız olan eczane çalışanlarımızdan birinin izlediğiniz görüntülerde olduğu gibi, insan olma vasıflarını kaybetmiş kişi tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kalmasını kabul etmiyoruz. Sağlıkta şiddete hiçbir sağlık çalışanını kurban vermeyeceğiz! Sağlıkta şiddetin normalleşmesine izin vermeyeceğiz. Türk Eczacıları Birliği olarak gerekli hukuki yaptırımların yerine getirilmesini talep ediyor, konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna ilan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.Eczane çalışanına yapılan saldırı anının görüntüleri ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Anahtar Kelimeler:

turk eczacilari birligi

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People
7
1) sağlıkta (şiddet)
25.08.2020 12:47:29
Sağlık magandasına göz açtırmayacaksın.
CEZA : Gece hapis, gündüz acil serviste halkla ilişkiler. Bakalım ilişki kurabilecek mi ?
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