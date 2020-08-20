Eczane teknikeri koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Diyarbakır'da korona virüse karşı verilen sağlık mücadelesinde 36 yaşındaki eczane teknikeri Rıdvan Dolan hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da bir eczanede 15 yıllık eczane teknikeri olarak çalışan 36 yaşındaki Rıdvan Dolan, yakalandığı korona virüs hastalığı (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Eczane Teknikeri Rıdvan Dolan için Diyarbakır Eczacı Teknisyenleri tarafından yazılı açıklama yapıldı. Pandemi sürecinde mücadelenin en önünde yer alan eczacılar ve sağlık çalışanlarının olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: