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Eczanede ilginç koronavirüs önlemi!
Denizli’de bir eczane korona virüse önlem almak için hastalara havuz temizleme filesi ile hizmet vermeye başladı.
Eczanede ilginç koronavirüs önlemi!
25 Mart 2020 14:08 - İHA
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Türkiye’de korona virüsün görülmesinin ardından hastaların, hastanelerden sonra en sık uğradığı adreslerden olan eczaneler aldıkları farklı tedbirler ile dikkat çekmeye başladı. Yurt genelinde eczaneler bankoların önüne branda çekmek, şerit gererek ya da iş yeri içerisine tek tek müşteri alarak önlemler almaya çalışıyor. Denizli Devlet Hastanesi karşısında faaliyet gösteren bir eczane ise çok farklı bir önlem geliştirerek, hem sosyal mesafeyi korumak hem de vatandaş ve ile çalışanların sağlığını korumak için havuz temizleme filesi ile müşterilere hizmet veriyor. Sadece eldiven, maske ve koruyucu gözlüklerin yanı sıra filelerle hizmet veren eczane ilk bakışta tuhaf karşılanıyor. Eczaneden içeriye giren müşteri file içerisine reçeteyi bırakıyor. Eczacı ise reçetede yazan ilacın kayıtlarını yaptıktan sonra tekrar file içerisinde müşteriye vererek ücreti de aynı şekilde file içerinden alıyor.

“Yöntemi görenler şaşırıyor”

Hem vatandaşların hem de kendi sağlıklarını korumak adına böyle bir fikrin geliştiğini söyleyen Eczacı Ahmet Meral, “Kendimizi nasıl koruyabiliriz diye düşündük ve bunu yapmaya karar verdik. Halkımıza ilaçları sağlıklı bir şekilde nasıl ulaştırır ve insanlarını sağlığını nasıl koruyabiliriz diye düşünürken böyle bir şeye karar verdik. En sonunda bu şekilde karar aldık. Reçeteyi filenin içine koyuyorlar biz alıyoruz sonrasında tekrar aynı şekilde file yordamıyla hastamıza ilacı teslim ediyoruz. Yöntemi görenler şaşırıyor ama bayağı memnun olanlar var ‘gayet iyi düşünmüşsünüz’ diyenler var. Şuana kadar hep olumlu geri dönüşler aldık kimseden ters tepki almadık” dedi.

“Çok doğru bir uygulama olmuş”

İlaç almak için eczaneye gelen ve sosyal mesafeyi korumak adına doğru bir uygulama olduğunu söyleyen Serdar Özdemir isimli hasta yakını ise “Çok doğru bir uygulama olmuş öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü televizyondakilerin söylediği gibi bayadır bir haftadan beri sosyal izolasyonu korumak için, bir metre mesafesine uymamız için gayet mantıklı olmuş herkes kendini koruma altına almak için eczanemizde güzel bir uygulama olmuş” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

korona virus eczane eldiven maske

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