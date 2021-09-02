Edirne'de FETÖ şüphelisi doktor gözaltına alındı

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02 Eylül 2021 14:30
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında doktor E.E, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
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