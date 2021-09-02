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Edirne'de FETÖ şüphelisi doktor gözaltına alındı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir doktor gözaltına alındı.
Edirne'de FETÖ şüphelisi doktor gözaltına alındı
02 Eylül 2021 14:30 - AA Hakan Mehmet Şahin
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Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında doktor E.E, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi doktorun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anahtar Kelimeler:

edirne feto doktor gozalti sorusturma emniyet mudurlugu

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