Edirne'de FETÖ şüphelisi psikiyatri uzmanı gözaltına alındı

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13 Ekim 2020 15:48
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında psikiyatri uzmanı G.G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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