Edirne'de Kamu Sağlık Tesisleri Yönetmeliği Uygulamaları Bilgilendirme Bölge Toplantısı

EDİRNE - Edirne Lalezar Tesisleri’nde düzenlenen, ‘Kamu Sağlık Tesisleri Yönetmeliği Uygulamaları Bilgilendirme Bölge Toplantısı’na, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü personelleri katıldı.

Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, program öncesi yaptığı açılış konuşmasında, Kamu Sağlık Tesisleri Yönetmeliği Uygulamaları Bilgilendirme Bölge Toplantısı’na, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale illerine Edirne olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.