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Edirne'de 'sağlık yolu' insan hayatının önemi için açılıyor
EDİRNE Belediyesi’nin, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında gerçekleştirdiği 'Sağlık Yolu', 13 Haziran Çarşamba günü hizmete açılacak
Edirne'de 'sağlık yolu' insan hayatının önemi için açılıyor
11 Haziran 2018 - DHA
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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ekonomik, çevreci aynı zamanda insan sağlığı açısından da büyük önem taşıyacak yolun yapımının tamamlandığını belirterek, “İnsan hayatı her şeyin ötesindedir. Saniyeler hatta saliseler bile bir insanın yaşama tutunabilmesinde çok çok önemlidir. Biz bu yolu açarak bir kamu hizmetini gerçekleştiriyoruz. Halkımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın talimatları ile geçtiğimiz yıl yapımına başlanan 'Sağlık yolu' tamamlandı. Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi’nden Tıp Fakültesi’ne giden acil hastalar için kullanılan mevcut yolu hem zaman hem de mesafe olarak kısaltarak, kamu yararı göz önüne alınarak iki hastane arasındaki yolun birleştirilmesi için çalışma başlatan Edirne Belediyesi, kalıcı bir yatırımı daha Edirne’ye kazandırıyor.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi’ni çok kısa sürede Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne bağlayacak yolu tamamladıklarını belirterek, “İnsan hayatı her şeyin ötesindedir. Saniyeler hatta saliseler bile bir insanın yaşama tutunabilmesinde çok çok önemlidir. Biz bu yolu açarak bir kamu hizmetini gerçekleştiriyoruz. Halkımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

13 Haziran Çarşamba günü, saat 11.00’de düzenlenecek törenle açılışı yapılacak Sağlık Yolu’nun toplam 6 milyon 100 bin liraya mal olduğunu kaydeden Gürkan, “İlk başta bu yolun yapımı için yola çıktığımızda bazı kurumların mahkemelere kadar uzanan itirazları ile karşılaştık. Ancak biz insan hayatının her şeyden daha çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu anlayışla ısrar ederek bu işin peşini bırakmadık. Sonunda mahkemeler de bizi haklı gördü ve kamu yararını kabul etti. İnsan hayatı için çok önemli bir hizmet olan bu yolun yapımına başladık. Edirne’ye bu konuda bir sözümüz vardı. Şimdi bu sözümüzü de yerine getirmenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Artık Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nden Tıp Fakültesi’ne hasta taşıyan araçlar daha kısa sürede buraya ulaşabilecek. Bu yol aynı zamanda trafik yoğunluğunun arttığı D-100 karayoluna da alternatif bir yol olacak. Kıyık’tan şehre giriş yolu olan Turan Dursun Caddesi paralelindeki Abdi İpekçi Caddesi, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne kadar gidiyordu. Biz bu açtığımız yeni yol ile şehrin kuzeyini çevreleyen yeni bir yol yaratmış olduk” diye konuştu.

6 MİLYON 100 BİN LİRA BEDEL İLE TAMAMLANDI

Edirne Belediyesi’nce Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında yapımı tamamlanan Sağlık Yolu 6 milyon 100 bin TL bedel ile tamamlandı. Toplam 1700 metre uzunluğundaki yol 9’ar metre genişliğinde çift gidiş-geliş olarak inşa edildi. Yol güzergahının her iki tarafında da toplam uzunluğu 3 bin 500 metre olan 2,5 metre genişliğinde bisiklet yolu, 2,25 metre genişliğinde yaya yolu, 1,20 metre genişliğinde koşu yolu bulunuyor. 2,10 genişliğinde orta refüjü bulunan yolda ayrıca 1400 metre uzunluğunda otokorkuluk bariyeri de yapıldı. 85 bin m2’lik alanda 50 metre genişliğindeki bir alana oturtulan yol toplam 35 metre genişliğinde. Her iki tarafta kalan toplam 15 metrelik alan da yeşil alan olarak düzenlendi. Yol için toplam 76 bin ton malzeme kullanıldı. Yola 12 bin ton asfalt serimi, 7 bin 500 metrekare parke taş döşendi. Ayrıca yağmur sularının drenajı için 4 bin 350 metre kanal, 5 adet menfez ve 110 adet ızgara yapıldı. Yolun Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile birleştiği alanda 20 metre çapında kavşak yapıldı. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü de buraya aydınlatmalı bir kaide yaptı. TREDAŞ tarafından da yola aydınlatma direkleri konuldu.

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