Ege Tıp'ın acı günü: Prof. Dr. Cüneyt Türkoğlu hayatını kaybetti

Prof. Dr. Cüneyt Türkoğlu prostat kanseri nedeniyle tedavi görüyordu.
Kalp ve Damar Hastalıkları Araştırma Merkezi'nin kurucusu 69 yaşındaki kalp ve damar cerrahı Türkoğlu, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|27/03-30/03
|18. Nefroloji Kış Okulu
|NEFROLOJİ
|KIBR
|05/04-07/04
|TOD Nisan Kursu
|GÖZ...
|ANKA
|07/04-10/04
|41. PEDİATRİ GÜNLERİ ve 20. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ
|ÇOCUK...
|İSTA
|12/04-13/04
|Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019
|RADYOLOJİ
|ANKA
|12/04-14/04
|Hedef Kanser 2019
|TIBBİ...
|KIBR
|10/04-14/04
|Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi
|GÖĞÜS...
|ANTA
|19/04-21/04
|17. Karadeniz Oftalmoloji Derneği Kongresi
|GÖZ...
|İSTA