Ege Tıp'tan bir ilk: Türkiye’de ilk kez uygulanan yöntemle göğüs boşluğu içindeki paratiroid dokusu çıkartıldı

Denizli’de yaşayan avukat aynı zamanda da Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Gonca’nın (54) vücudundaki bazı değerlerin, rutin sağlık kontrolü sırasında yüksek olduğu belirlendi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran evli ve 2 çocuk babası Gonca’nın göğüs boşluğu içinde paratiroid dokusu olduğu tespit edildi. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutsal Turhan ile Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Makay’ın da aralarında bulunduğu heyet robotik cerrahi yöntemiyle söz konusu dokuyu almaya karar verdi.

Türkiye’de ilk

Hastanın kısa sürede günlük işlerini yapabilecek hale gelmesi ve daha hızlı iyileşmesi amacıyla Anestezi, Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahisi ve Endokrin bilim dalları, örnek bir multidisipliner çalışma yaptı. Söz konusu hastalığın ameliyatında, Türkiye’de ilk kez uygulanan yöntemle göğüs boşluğu içindeki paratiroid dokusu çıkartıldı.

Rektör Budak’tan ziyaret

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, ameliyattan bir gün sonra taburcu edilebilir hale gelen Mustafa Gonca ve ameliyatı gerçekleştiren ekibi ziyaret etti. Gonca’ya geçmiş olsun dileklerini ileten Prof. Dr. Budak, “Ege Üniversitesinde hocalarımız bir ilke daha imza attı. Hem Kutsal Turhan hem Özer Makay hocamız, bir üniversite hastanesinde ilk kez Göğüs Cerrahisi anlamında robotik cerrahi uygulaması yaptı. Çok başarılı bir ameliyat oldu. Allah hastamıza da şifa versin. Bütün hocalarımızı ve emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ege Üniversitesi olarak hocalarımızın başarılarından gurur duyuyoruz. Allah, devlete millete zeval vermesin. Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak bu çalışmaların yanındayız. Hastalarımızın memnun olması bizleri de mutlu ediyor” dedi.

Örnek çalışma

Ameliyatın multidisipliner çalışmaya da önemli bir örnek olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Özer Makay, “Hastamızın hayat kalitesini bozan durum epey araştırılmış, paratiroid bez çok anormal yerleşmiş. Normalde boyunda beklerken göğüs kafesi içine yerleştiğini keşfettik. Sol tarafta kalbin olduğu, vücudun ana ve toplardamarlarının olduğu bölgede, arada hatta akciğeri besleyen damarların çıktığı yerin arasına yerleşmesi ciddi bir durumdu. Diğer bilim dallarımızla birlikte hareket ederek multidisipliner çalışmayla başarılı bir ameliyat yaptık. Ben hastamıza bize olan güveninden dolayı teşekkür ediyorum. Hastamızın hormon değerleri de normale döndü ve taburcu edilebilir hale geldi” diye konuştu.

“İyi ki Ege Üniversitesi var”

Kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Gonca, “İstisna bir ameliyat olduğunun farkındayım. Ameliyatın üzerinden henüz 24 saat geçmiş olmasına rağmen taburcu olma aşamasına geldim. Kritik bir ameliyatı başarıyla geçirmiş olmamdan dolayı Rektörümüz Necdet Budak’ın şahsında hem Göğüs Cerrahisi hem de Endokrin Bölümü doktorlarına teşekkür ediyorum. İyi ki bu ülkede yaşıyoruz iyi ki İzmir’de Ege Üniversitesi ve başarılı doktorlarımız var” dedi.