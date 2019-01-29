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Ege Tıptan önemli başarı: İzsiz tiroid ameliyatı ilk kez Azerbaycan'da gerçekleştirildi
Ege Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Makay ve ekibi ilklere imza atmaya devam ediyor
Ege Tıptan önemli başarı: İzsiz tiroid ameliyatı ilk kez Azerbaycan'da gerçekleştirildi
29 Ocak 2019 -
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Gürcistan ve Bulgaristan’ın ilk izsiz tiroid ameliyatlarını gerçekleştiren, Hollanda ve İtalya’da bu konuda eğitimler veren ekip, bu kez aynı ameliyatı Kardeş Ülke Azerbaycan’da gerçekleştirdi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden yapılan açıklamau göre; Merkezi Neftçiler Hastanesi Genel Cerrahi Klinik Şefi Dr. Elmir Asgerov’un davetlisi olarak Azerbaycan’a giden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Özer Makay ve Uzm. Dr. Murat Özdemir ameliyatın ardından bu konudaki tecrübelerini de Azeri meslektaşlarıyla paylaştılar. 

Ege Üniversiteli cerrahlar, canlı yayınla gerçekleştirilen ameliyat sonrası yaklaşık 250 kişinin katılımıyla düzenlenen oturumda; izsiz tiroid ameliyatı ve tiroid  hastalıklarında güncel yaklaşımlar ile ilgili bir de konferans verdi. 

Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Prof. Dr. Özer Makay; ‘‘ Kardeş ülke Azerbaycan ile imzaladığımız protokol kapsamında Azeri meslektaşlarımıza Üniversitemizde eğitimler veriyoruz. Ve kendileri ile yakın işbirliği içerisindeyiz.  Meslekdaşımız Dr. Elmir Asgerov’un daveti üzerine gerçekleştirdiğimiz ameliyat ile Azerbaycan’da ülkemiz tıp bilimi adına bir tarih yazdığımızı düşünüyorum. İki yıl önce Türkiye’de gerçekleştirilmesi hayal olarak görülen izsiz tiroid ameliyatını gerçekleştirerek hayalleri gerçeğe dönüştürmüştük. Aynı hayali kardeş ülke Azerbaycan’da bir kez daha gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadık. Bizleri davet eden Dr. Elmir Asgerov’a ve tüm ekibe misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Kardeş ülke ile işbirliğimizin artarak devam edeceğini ümit ediyorum. İzsiz Troid cerrahisi konusunda üniversitemizi, ülkemizi temsil etmek ve Ege Üniversitesinin pek çok alanda olduğu gibi bu alanda da bir çekim merkezine dönüşmesi bizleri motive ediyor. Bir sonraki duraklarımız ise Polonya ve İsviçre olacak. Bu ülkelerde de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. 
İzsiz tiroid ameliyatının Türkiye’de ilk kez Ege Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniğinde gerçekleştirildiğini hatırlatan Uzm. Dr. Murat Özdemir ise ‘‘ Gerçekleştirdiğimiz  ameliyat zor bir girişim ve canlı yayında yapmamız bu zorluğunu iki kat arttırdı. Ancak ameliyatı başarılı bir şekilde sonuçlandırdık  ve bu ameliyatı Azerbaycan’da ilk kez yapmanın gururunu yaşadık ’’ dedi. 

Ayrıca, Türkiye’nin ilk kadavra üzerinde ‘İzsiz tiroidektomi’ kursunu 9 Şubat’ta Ege Üniversitesinde düzenleyeceklerini ifade eden Prof. Dr. Makay, ‘‘ Dünyanın dört bir yanında ‘İzsiz tiroidektomi’ konusunda çalışma yürüten cerrahları üniversitemizde ağırlayacak olmanın heyacanını yaşıyoruz  ’’ dedi.  

Egeli cerrahların tarihi başarıları
Azerbaycan’da ilk izsiz tiroid cerrahisini yapan Prof.Dr. Özer Makay; 2018 Ocak ayında Gürcistan'ın ilk izsiz tiroid ameliyatını yapmış, Temmuz ayında ise Avrupa Endokrin Cerrahisi Birliği’nin Amsterdam’da düzenlediği kongrede ‘İzsiz tiroidektomi’ başlıklı bir konferans verip, daha sonra da Hollanda’nın ilk izsiz tiroid ameliyatına eğitmen olarak destek vermişti. İtalya’ya konuyla ilgili kadavra kursuna eğitmen olarak davet edilmişti. Ayrıca 2018 yılı başında İtalya’dan Prof. Dr. Gianlorenzo Dionigi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Servet Çelik ile birlikte ‘izsiz tiroidektomi’ ile ilgili dünyadaki ilk cerrahi atlası yazmışlardı. 

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5
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
29.01.2019 12:19:41
Bizim hanımın ameliyatından yıllar sonra başlatılmış olan bu çok güzel uygulama özellikle bayanlarda estetik kaygılarından kurtulmayı sağlayacak. Tebrikler, başarılarınız daim olsun.
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