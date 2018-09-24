Ege Üniversiteli öğretim üyeleri yılan zehrinden ilaç yapımı için çalışma başlattı



Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Göçmen ve ekibinin, bugüne kadar 60'tan fazla yeni yılan türü ve alt türünü tanımladığı belirtildi.

Son dönemdeki çalışmalarında Kafkas yılanının yeni bir alt türünü tanımlayan ekibin, bu canlıya "lyciensis" adını koyduğu ifade edildi.

Semendere annesinin ismini verdi

Prof. Dr. Göçmen'in, Muğla'da semenderler konusunda çalışma yaptığı sırada annesi hayatını kaybedince, bu süreçte belirlenen yeni semender alt türüne annesinin Ülfet olan isminin Latinceleştirilmiş hali "ulfetae" ismini verdiği bildirildi.

Prof. Dr. Göçmen, özellikle insan sağlığı açısından önemli olabilecek çalışmaları olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Sürüngenlerle ilgili çalışma ve araştırmalar yürütüyoruz. Yılan zehirlerindeki etken maddeleri belirleyip, bunların sağlığa faydalı olabilecek yönleri, antimikrobiyal, iltihap giderici, bunun dışında kanser giderici ya da kanser önleyici ilaçlar yapılması açısından, etken maddenin ne olduğunu bularak da çalışmalar yapıyoruz. Bu bulgular ile farmakolojik çalışmalara da ışık tutuyoruz."

Prof. Dr. Göçmen ve ekibini ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Fen Fakültesi'nin biyoloji alanında ciddi bir araştırma merkezi olduğunu ifade etti.

Yılan zehrinin ilaç geliştirmede kullanılmasının önemli alanlardan biri olduğunu anlatan Prof. Dr. Budak, çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.