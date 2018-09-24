SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ege Üniversiteli öğretim üyeleri yılan zehrinden ilaç yapımı için çalışma başlattı
Ege Üniversitesi'nden bir grup öğretim üyesi, Türkiye'deki zehirli yılan türlerini inceleyerek, zehirlerin ilaç yapımında kullanılabilmesi için çalışma yürütüyor
Ege Üniversiteli öğretim üyeleri yılan zehrinden ilaç yapımı için çalışma başlattı
24 Eylül 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Göçmen ve ekibinin, bugüne kadar 60'tan fazla yeni yılan türü ve alt türünü tanımladığı belirtildi.

Son dönemdeki çalışmalarında Kafkas yılanının yeni bir alt türünü tanımlayan ekibin, bu canlıya "lyciensis" adını koyduğu ifade edildi.

Semendere annesinin ismini verdi

Prof. Dr. Göçmen'in, Muğla'da semenderler konusunda çalışma yaptığı sırada annesi hayatını kaybedince, bu süreçte belirlenen yeni semender alt türüne annesinin Ülfet olan isminin Latinceleştirilmiş hali "ulfetae" ismini verdiği bildirildi.

Prof. Dr. Göçmen, özellikle insan sağlığı açısından önemli olabilecek çalışmaları olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Sürüngenlerle ilgili çalışma ve araştırmalar yürütüyoruz. Yılan zehirlerindeki etken maddeleri belirleyip, bunların sağlığa faydalı olabilecek yönleri, antimikrobiyal, iltihap giderici, bunun dışında kanser giderici ya da kanser önleyici ilaçlar yapılması açısından, etken maddenin ne olduğunu bularak da çalışmalar yapıyoruz. Bu bulgular ile farmakolojik çalışmalara da ışık tutuyoruz."

Prof. Dr. Göçmen ve ekibini ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Fen Fakültesi'nin biyoloji alanında ciddi bir araştırma merkezi olduğunu ifade etti.

Yılan zehrinin ilaç geliştirmede kullanılmasının önemli alanlardan biri olduğunu anlatan Prof. Dr. Budak, çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Anahtar Kelimeler:

yilan zehirleri antimikrobiyal iltihap giderici prof dr bayram gocmen

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
3
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
24.09.2018 17:33:42
Bilim insanlarının kendi buluşlarına isim koyarken Latince kullanım şartı hangi kutsal kitapta veya uluslar arası antlaşmada yer alıyor ? Benzer bir durum rahmetli Oktay SİNANOĞLU’nun da başına gelmişti. Buluşuna kendince isim verdiği için birileri gelip ismin yarısı şu dilde yarısı bu dilde , bu pek uygun olmamış demiş , rahmetli de : buluş benim, istediğim ismi koyarım diyerek konuşmaya noktayı koymuştu. Bu arkadaşların emeklerinin karşılığının bundan daha büyük ve saygıdeğer olması gerektiğini düşünerek yazıyorum.

İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
ithal ilaç ilaç krizi Prof. Dr. Muhammet Güvenkaçak ilaç ankara emniyet mudurlugu kacakcilik suclariyla mucadeleyilan zehirleri antimikrobiyal iltihap giderici prof. dr. bayram gocmenacil saglik 112 yarali sahinmikrorna dr. nejla ozer prof. dr. mehmet gurbilekkardiyo - onkoloji trakya üniversitesi Doç. Dr. Cafer Zorkungsk selim giray ilacbursa uludag universitesi beyaz onluk giyme toreniunicef libya trablus obezite kanser sigara ingiltere kanser arastirma kurumu cancer research ukuyku kalitesi american mayo clinicsağlıkta şiddet adana seyhan devlet hastanesi uyku tıbbı prof. dr. fuat ozgen turk uyku tibbi dernegidiyabet şeker hastalığıdesarj boks hekimyeni ekonomik program saglik politikalari huseyin celikKronik miyelositer lösemi KML doc. dr. selami kocak toprakböbrek nakli prof. dr. murat tuncerTürk Toraks Derneği dr. ismail hakki musa port de versailleduktoskopi meme kanserimitral kalp kapağı ameliyat kardiyoloji Sağlık bakan yardımcısı Halil Eldemir Sağlık Bakanlığı112 acil servis Adana seyhan devlet hastanesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.