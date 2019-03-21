SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde yangın: Hastalar tahliye edildi
Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, hastalar tahliye edildi.
21 Mart 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Alınan bilgiye göre, hastanenin diyaliz merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Boş olduğu öğrenilen serviste dumanların hastanenin başka bölümlerine ulaşması nedeniyle hastalar bina dışına tahliye edildi.

Hastane yönetiminin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yaptığı müdahale sonunda yangın kısa sürede söndürüldü.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çocuk hastanesine ait diyaliz merkezinde bulunan arşiv odasında çıktığını söyledi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangının büyümeden söndürüldüğünü aktaran Göksel, "Yangının çıktığı ilk anlarda hastalarımızı kontrol amaçlı hastanemizin bahçesine aldık. Yangın nedeniyle yaralanan hastamız yok. İtfaiye ekiplerinin gerekli soğutma çalışmalarını tamamlamalarının ardından hastalarımızı tekrar servislerine aldık. Her şey kontrol altında." dedi.

Çocuğunu hastanenin acil servisine getiren Sedat Yeşil ise yangını görünce korktuklarını, hemen dışarı çıktıklarını ifade etti.

Hazal Biçer ise "Çocuğum akşam saatlerinde evde rahatsızlandı. Çocuk hastanesine getirdik. Yangın çıkınca içeride bir kargaşa oldu, çocuklarımız da dumanları görünce korktu, dışarı çıktık." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:

ege universitesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
TUS STS ÖSYM onkoloji kanser hastası Tayfun Hancılar Doğubayazıt Devlet Hastanesi Yaşar Eryılmaz spor hekimliği Türk Spor Hekimliği Kongresi Bülent Ülkar Türkiye Spor Hekimliği Derneği Tıpta Uzmanlık Kurulu yan dal ana dal hekim uzmanlık Down Sendromu Günü Erdoğan Öz reçete KLİMİK Alpay Azap İnfeksiyon Hastalıkları mitral kapak aort kapağı engin bozkurt sağlıkta şiddet doktora saldırı Ali İhsan Tuğrul Ege Üniversitesi Canan Karatay diyetisyen eczacılık fakültesi rengin türk sahte doktor beyin cerrahı Cüneyt Turan kilis hatay
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
21/03-23/03 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Sempozyumu TIP EĞİTİMİ İZMİ
27/03-30/03 18. Nefroloji Kış Okulu NEFROLOJİ KIBR
05/04-07/04 TOD Nisan Kursu GÖZ... ANKA
07/04-10/04 41. PEDİATRİ GÜNLERİ ve 20. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ ÇOCUK... İSTA
12/04-13/04 Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019 RADYOLOJİ ANKA
12/04-14/04 Hedef Kanser 2019 TIBBİ... KIBR
10/04-14/04 Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi GÖĞÜS... ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.