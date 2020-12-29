Ege Üniversitesi diyabet hastalarına özel çorap geliştirdi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Arzu Marmaralı danışmanlığında, Emel Akın Meslek Yüksekokulu araştırma görevlisi Dr. Berna Cüreklibatır Encan tarafından üç yıl önce başlatılan "Diyabetik Ayak Komplikasyonundan Korunmaya Yardımcı Çorap" isimli doktora tezi tamamlandı.

Araştırma kapsamında, diyabet hastalığının en sık görülen komplikasyonlarından biri olan diyabetik ayak oluşumunun engellenmesi için çeşitli özelliklere sahip iplikler, çorap lastikleri ve örgü teknikleri test edildi.

EÜ Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Şevki Çetinkalp ve Doç. Dr. Ilgın Yıldırım Şimşir'in de dahil olduğu araştırma sonucunda, diyabetik ayak oluşumuna karşı koruyucu çorap üretildi.

Prof. Dr. Marmaralı, yaptığı açıklamada geliştirdikleri çorabı, gönüllü diyabet hastalarıyla test ettiklerini belirterek, altı aylık takip sonucunda hastaların ayak taban basınçlarında azalma olduğunu ve kullanıcı memnuniyetinin oldukça yüksek çıktığını ifade etti.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da diyabetin ayak komplikasyonunun, dünyada her 30 saniyede bir ayak kaybına neden olduğunu kaydederek, şu dğeerlendirmeyi yaptı: