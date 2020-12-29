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Ege Üniversitesi diyabet hastalarına özel çorap geliştirdi
Ege Üniversitesinde mühendislik ve tıp fakültelerinden akademisyenler, diyabetik ayak komplikasyonundan korunmaya yardımcı çorap geliştirildi
Ege Üniversitesi diyabet hastalarına özel çorap geliştirdi
29 Aralık 2020 14:58 - AA
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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Arzu Marmaralı danışmanlığında, Emel Akın Meslek Yüksekokulu araştırma görevlisi Dr. Berna Cüreklibatır Encan tarafından üç yıl önce başlatılan "Diyabetik Ayak Komplikasyonundan Korunmaya Yardımcı Çorap" isimli doktora tezi tamamlandı.

Araştırma kapsamında, diyabet hastalığının en sık görülen komplikasyonlarından biri olan diyabetik ayak oluşumunun engellenmesi için çeşitli özelliklere sahip iplikler, çorap lastikleri ve örgü teknikleri test edildi.

EÜ Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Şevki Çetinkalp ve Doç. Dr. Ilgın Yıldırım Şimşir'in de dahil olduğu araştırma sonucunda, diyabetik ayak oluşumuna karşı koruyucu çorap üretildi.

Prof. Dr. Marmaralı, yaptığı açıklamada geliştirdikleri çorabı, gönüllü diyabet hastalarıyla test ettiklerini belirterek, altı aylık takip sonucunda hastaların ayak taban basınçlarında azalma olduğunu ve kullanıcı memnuniyetinin oldukça yüksek çıktığını ifade etti.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da diyabetin ayak komplikasyonunun, dünyada her 30 saniyede bir ayak kaybına neden olduğunu kaydederek, şu dğeerlendirmeyi yaptı: 

"Uygun çorap seçimi, diyabet hastasının ayağının korunması için ilk aşamadır. Çalışma sonucunda hastalarımızın hayatını kolaylaştıracak olan diyabetik çorap geliştirildi. Emeği geçen bilim ekibimizi tebrik ediyorum."

Anahtar Kelimeler:

ege universitesi diyabetik ayak doktora tezi corap

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1) erdalsos (sağlık)
29.12.2020 15:42:11
Dünyanın en büyük baş belası bence diyabet. Kalp damar hastalıkları başta olmak üzere her türlü organizma hastalıklarına sebep oluyor ve sebep olduğu ölüm oranı covitten daha fazla olan bu illete neden çare bulunmuyor da çorap vs gibi gerekli ama basit işler üzerinde çalışılıyor. Özellikle genetik bilimi bu kadar gelişmiş bir bilim neden ve neyi bekliyor!!!
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