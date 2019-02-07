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Ege Üniversitesi geleceğin robotik cerrahlarını yetiştiriyor
Türkiye’de robotik cerrahi ile ameliyat yapılan 35 merkez arasında yer alan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bu alanda verdiği eğitimlerle de dikkat çekiyor.
Ege Üniversitesi geleceğin robotik cerrahlarını yetiştiriyor
07 Şubat 2019 -
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Ege Üniversitesi robotik cerrahi sistemlerini kullanan ve bu konuda eğitimler veren Türkiye’nin önde gelen sağlık kurumları arasında yer alıyor. Her yıl düzenlenen eğitimlerle pek çok cerrahın eğitildiği Ege Üniversitesinde, cerrahi branşlarda  uzmanlık eğitimi alan asistanlara da eğitimlerinin bir parçası olarak robotik cerrahi eğitimi veriliyor. 

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Ersin ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Makay tarafından verilen eğitimde cerrahlar simülatör yardımıyla  farklı operasyonları deneyimleme fırsatı yakaladı.
Robotik cerrahi eğitimleri konusunda bilgi veren Prof. Dr. Sinan Ersin, ‘’ Kliniğimizde gerçekleştirdiğimiz uzmanlık eğitim programı kapsamında robotik cerrahiye de yer veriyoruz. Bu eğitimlerde asistan arkadaşlarımıza  bu sistemin işleyişini tanıtarak onların  simülatör eğitimlerine entegre olmalarını sağlıyoruz. Bu şekilde, robot kullanabilecek geleceğin cerrahlarının eğitimine katkıda bulunuyoruz’’ dedi.  
Bir robotik cerrah olan Prof. Dr. Özer Makay da robotik cerrahinin, hastaların ameliyatını kolaylaştırdığını söyledi. 


Robotik cerrahinin bir inovasyon ürünü olduğunu belirten Prof. Dr. Makay, ‘‘ Sahip olduğumuz robotik cerrahi sistemini sadece sağlık hizmeti sunumunda değil, aynı zamanda eğitim misyonunu yerine getirmek üzere geleceğin cerrahlarını yetiştirmek için de kullanıyoruz. Pilotların uçuş eğitimlerine benzer şekilde, simülatör kullanarak hayali ameliyatlar yapan asistanlarımızın tecrübe edinmesi sağlıyoruz’’ dedi. 
Robotik Cerrahinin avantajları
Hastanede kalış sürelerini 1-2 güne kadar düşüren robotik cerrahinin diğer ameliyat türlerine göre kan kaybının az olması, daha az ağrı hissi, daha küçük yara izleri gibi hastalara sunduğu pek çok avantajı bulunuyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde üroloji, kadın doğum, ve genel cerrahi anabilim dallarında robotik cerrahi kullanılarak çok sayıda operasyon gerçekleştiriliyor. 
 

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