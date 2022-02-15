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Ege Üniversitesi Hastanesi KBB servisinde yangın!
Ege Üniversitesi Hastanesi'nin Kulak Burun Boğaz Servisi'ndeki toplantı odasında yangın çıktı, kliniğin bulunduğu bloktaki hastalar tahliye edildi. Yangın hastane personelinin yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yangında birkaç kişinin dumandan etkilendiğini, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
Ege Üniversitesi Hastanesi KBB servisinde yangın!
15 Şubat 2022 10:28 - DHA Davut CAN
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Ege Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Servisi'ndeki bir odada, sabah saatlerinde yangın çıktı. Güvenlik personelinin ihbarı üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bu sırada, kulak burun boğaz ile ortopedi servislerindeki hastalar tahliye edildi. Hastane personelinin de yardımıyla yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 2 oda kullanılamaz hale geldi.

'Dumanı görünce dışarı çıktık'

Hastanenin ortopedi servisinde yatan hastalardan Bahattin Yıldız, "Ben ortopedi servisinde yatıyordum. Dumanları görünce direkt dışarı çıktık. Ekipler de tüm servisleri tedbir olarak boşalttılar. Camlar kırıldı, panik halinde herkesi dışarı çıkardılar. Herkese geçmiş olsun" dedi.

 

 

'Herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici'

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yangında dumandan etkilenen birkaç kişinin olduğunu, acil serviste tedaviye alındıklarını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Necdet Budak, "Herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici" dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği’nden yapılan açıklamada ise, "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde bulunan toplantı odasında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 07.50 sıralarında çıkan yangın, hastane personeli ve itfaiye ekiplerinin gayretleriyle kısa sürede söndürülmüştür. Kliniğin bulunduğu blok tamamen tahliye edilmiş olup dumandan etkilenen üç çalışan ile iki hastanın tedavisi sürmektedir" denildi.

Anahtar Kelimeler:

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