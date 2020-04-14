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Ege Üniversitesi 'immün plazma' yöntemiyle Kovid-19 tedavisine hazır
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Budak, tıp fakültesi hastanesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı immün plazma yöntemiyle tedaviye hazır olduklarını bildirdi.
Ege Üniversitesi 'immün plazma' yöntemiyle Kovid-19 tedavisine hazır
14 Nisan 2020 11:05 - AA
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Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı yazılı açıklamada, hastanedeki Kovid-19 vakalarının tedavi ve kontrollerinin büyük bir hassasiyetle takip edildiğini belirtti. 

Entübe edilen ve yoğun bakımda tedavi gören hasta sayılarının her geçen gün azaldığına işaret eden Budak, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın tedavisinde plazma tedavisini öneriyor. Bu yöntem ile iyileşmiş hastalardan alınan kan plazmasıyla, hastalığı ağır seyreden hastaların tedavisine başlanacak. Üniversitemizin kan merkezi, immün plazma alımı için hazır hale getirildi. Şifa bulan hastalarımızı hastanemizin kan merkezine plazma vermeleri için davet ediyorum. Sağlık Bakanlığı ile gerekli görüşmeler yapıldı. Tıp fakültesi hastanesi immün plazma tedavine hazır hale getirilmiş oldu."

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 ege universitesi dunya saglik orgutu

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