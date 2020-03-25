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Ege Üniversitesi Kovid-19 PCR testi için yetkilendirildi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesindeki Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Moleküler Viroloji Laboratuvarı, Kovid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirildi.
Ege Üniversitesi Kovid-19 PCR testi için yetkilendirildi
25 Mart 2020 12:26 - AA
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İZMİR - Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarının daha çok moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu belirtti.

Salgının Türkiye'de başlamasıyla sağlıklı insan gücünün diri ve etkin tutulabilmesinin pandemi yönetimi için oldukça önem taşıdığını bildiren Budak, şunları kaydetti:

"Hızlı ve daha çok sayıda test yapılabilmesi sayesinde erken tanı, erken izolasyon, erken tedavi ile pandemi ile savaş gücümüz artacak. Bu durum aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunda devamlılığa destek olacak. Bu çerçevede tarafımızca Sağlık Bakanlığı nezdinde yapılan girişimlerimiz sonucu Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Moleküler Viroloji Laboratuvarımız Kovid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirildi. Böylece İzmir Halk Sağlığı Kurumu, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ardından altyapısı, deneyimli öğretim üyesi ve sağlık teknikerleri ile Moleküler Viroloji Laboratuvarımızda hızlı ve çok daha fazla sayıda test yapılacak."

Budak, Ege Üniversitesi Hastanesi için herhangi bir yardım kampanyası başlatmadıklarını belirterek, "Hastanemizin bu süreçte ilaç ve tıbbi malzeme başta olmak üzere bütün ihtiyaçları devletimizin olanakları ile karşılanmaktadır. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca bizlerle irtibat halinde. Süreçte tüm devlet kurumlarıyla sıkı işbirliğimizi sürdürmekteyiz. Bu zor günleri elbirliğiyle atlatacağımıza inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 saglik calisanlari pcr testi

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